Информационная война. Главные мифы последних недель

В последние дни количество фейковых новостей, рассылаемых в соцсетях и публикуемых на страницах ряда изданий, касающихся спецоперации на Украине, бьет рекорды.

В последнее время основной темой многих постов и публикаций, связанных с темой украинских беженцев, стало явно давление на жалость и якобы желание стран принять чуть ли не всех беженцев. Однако в последнее время во многих странах появляется информация как о неподобающем поведении выходцев из Украины, так и о том, что многие страны переоценили свои финансовые возможности в стараниях услужить "важным" геополитическим игрокам.

Так, например, старший научный сотрудник Центра иммиграционных исследований США Тодд Бенсман прокомментировал изданию HuffPost предложение Байдена принять в стране 100 тысяч беженцев с Украины: "Отвечает ли их приезд в Соединенные Штаты их интересам? А как насчет налогоплательщиков США?". В Эстонии также определили лимит на беженцев в 50 тысяч человек. Министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало заявила: "Нам нужно будет честно сказать, что у нас нет больше мест, где мы можем разместить людей. В таком случае нам пришлось бы строить лагеря для беженцев". Сейчас кое-как можно разместить только 35 тысяч человек, уже приехали 24 тысячи. Те беженцы, которые начнут работать или получать прожиточное пособие, будут оплачивать расходы на жильё самостоятельно".

Не совсем довольны их поведением в Латвии, Германии, Австрии и других городах ЕС.

"В Риге майданутые орут, в Кишиневе раскрашивают памятники в сине-желтый и требуют общаться с ними на украинском. В дорогущем Стокгольме украинские беженцы требуют бесплатно таких условий размещения, которых не могут себе позволить большинство шведов. Европа очень быстро устает. Несмотря на пропаганду, европейцы начинают собственными глазами видеть, кто такие украинцы. Украинцы постоянно ноют и что-то требуют, не давая ничего взамен и не задумываясь, что пора бы уже начать кардинальным образом менять собственную жизнь, а не вечно майданить и ныть", - написал своем Телеграм-канале украинский блогер Михаил Шпир.

Также большинство прозападных СМИ заявляют, что ВСУ используют в качестве укрепленных объектов больницы, школы, детские сады и даже театры. Это признают уже западные наблюдатели и СМИ. Однако и сами граждане говорят, что подразделения ВСУ часто размещаются на зданиях школ и в жилых кварталах. А вот то, что у России нет цели уничтожать гражданскую инфраструктуру, говорит даже советник офиса президента Украины Алексей Арестович: "Гражданские объекты были повреждены украинскими ПВО. Нет никакого смысла тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста".

Ранее сообщалось, что при обстреле Подольского района Киева пострадал торговый центр. На самом деле, на территории ТРЦ Retroville располагалась огневая точка украинских вооруженных сил, оттуда велись обстрелы. Это подтверждает видеозапись, выложенная в украинских пабликах.

Еще одной инсценировкой нацбатальонов ВСУ был удар "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Власти Киева сразу же попытались обвинить в случившемся Россию, однако, по данным военных экспертов, "Точка-У" - это устаревшая ракета, которая не используется Минобороны РФ на Украине и находится в основном только на вооружении украинской армии. Ракета прилетела с юго-западного направления – это территория, контролируемая ВСУ. На ракете была сделана надпись "За детей". Такая надпись часто использовалась ВСУ в ходе АТО в ДНР и ЛНР. Позже на фотографиях с места трагедии удалось рассмотреть и серийный номер ракеты. Как отмечают официальные источники, она состояла на вооружении сил ВСУ. Сомнительность фактов удара по Краматорску признали даже противники в лице представителей стран ЕС.

Часто распространяемый фейк, что на Украине нет бандитов, бандеровцев, нацизма. Их наличие признают и их западные кураторы. Так, в 2014 году "Азов", который Хьюман Райтс Вотч и ООН обвиняют в нарушениях прав человека, включая пытки, был включен в состав Национальной гвардии Украины.

Хотя группа официально отрицает какие-либо неонацистские связи, характер "Азова" был подтвержден несколькими западными изданиями: New York Times назвала батальон "открыто неонацистским", а USA Today, The Daily Beast, The Telegraph и Haaretz задокументировали склонность членов к свастикам, салютам и другим нацистским символам, а отдельные бойцы также признали себя неонацистами.

В октябре прошлого года ФБР арестовало четырех сторонников превосходства белой расы в Калифорнии, которые якобы прошли обучение в "Азове". Это классический пример ответного удара: поддержка США радикалов за границей рикошетом ударит по Америке.

Ну и последнее. Новость о грядущем в РФ дефолте - тоже фейк. Россия фактически объявила дефолт по своему внешнему долгу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor"s.

Однако Минфин РФ полностью опроверг эту информацию. По их информации, Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам.

"У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств, ни о каком дефолте речь не идет. Чтобы защитить права инвесторов, Россия зарезервировала необходимые суммы в рублях в депозитарии. Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ВВП в России составляет 131 триллион рублей, а долг - 21 триллион, из которых только 4,7 триллиона - внешние займы. Так что повторение 1998 года невозможно.