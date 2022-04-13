В Джалал-Абадской больнице повторно используют одноразовые медшпатели?

В инфекционном отделении горбольницы Джалал-Абада при осмотре больных повторно используют одноразовые медицинские шпатели. Об этом редакции "Бишкек 24" сообщили читатели.

По кадрам видно, как открытые медицинские шпатели, предназначенные для единичного пользования, применяются неоднократно.

"Я привела сюда своего ребенка, в лотке все шпатели были вскрыты. До нас осмотрели ребенка, когда мы подошли, врач взяла использованный, отломила часть, которой проверяла, а другой хотела проверить моего ребенка.

Я обратилась с этим вопросом к главврачу больницы, на что получила ответ, что эти шпатели ставят на тендер, но они его проиграли. Поэтому у них не хватает мединструментов. Мне посоветовали купить шпатель за свои деньги в ближайшей аптеке", - рассказала автор видео.