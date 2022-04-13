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В Бишкеке в воскресенье пройдут соревнования по дуатлону

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 17 апреля при поддержке муниципалитета состоятся соревнования VISA DUATHLON Bishkek 2022, сообщает пресс-служба мэрии.

Соревнования по дуатлону традиционно открывают сезон стартов по триатлону. Дуатлон – это одна из дисциплин триатлона, состоящая из 3 этапов, которые спортсмен должен преодолеть без остановки.

ФТКР проведет соревнования на дистанцию "Супер Спринт" для детей 12-15 лет и на дистанцию "Спринт" для профессиональных спортсменов и любителей (всех желающих) в индивидуальном зачете и в командной эстафете.

Дистанция "Супер Спринт" - 2 км бег, 8 км велогонка и 1 км бег

Дистанция "Спринт" включает в себя: бег 5 км, 20 км велогонки, и снова бег 2,5 км.

Участники будут бороться за медали в следующих категориях:

  1. U15 (дети 12-15 лет)
  2. Юниоры
  3. Пара атлеты
  4. Любители Шоссе: в возрастных группах "18-29", "30-39", "40-49", "50
  5. Любители МТБ – абсолютный зачет
  6. Эстафета – команда из 2х человек (бегун и велосипедист)

Перед подведением итогов проведут бесплатный детский забег, на который можно подать заявку через Федерацию Триатлона.

Соревнования пройдут в южной части города – в парке "Ынтымак", на пересечение улиц Масалиева и Ч. Айтматова.

В соревнованиях примут участия 200-250 человек, включая спортсменов-любителей из ближнего зарубежья.


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URL: https://www.vb.kg/416784
Теги:
спорт, эстафета, Бишкек
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