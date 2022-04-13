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Самый приятный запах во всем мире назвали ученые

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- Айжан Мамбеталиева
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Ученые выяснили, какие запахи нравятся и не нравятся большинству людей. Оказалось, что почти все люди в мире, независимо от культуры и происхождения, воспринимают запахи совершенно одинаково. Об этом свидетельствует исследовании, опубликованное в журнале Science Daily со ссылкой на статью в Current Biology.

Исследование провели шведские ученые из Каролинского института совместно с коллегами из Оксфордского университета.

Больше всего людям нравились ароматы, пахнущие фруктами, - запахи ванили и этилбутирата (этиловый эфир масляной кислоты, который пахнет персиком). Не у каждого человека они были любимыми, но мало кому они не понравились.

Почти никому не нравился запах изовалериановой кислоты, который слышится в поте человеческих ног, сыре, соевом молоке и яблочном соке.


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URL: https://www.vb.kg/416785
Теги:
наука, в мире
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