Погода
$ 84.07 - 85.07
€ 94.07 - 95.07

В Кыргызстане женщины дружат... предприятиями

471  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце прошлой недели в Бишкеке открылся второй кыргызско–российский женский бизнес–форум "Кыргызстан - Россия: возможности и перспективы для легкой промышленности".

- Женское предпринимательство является движущей силой любой экономики и любого государства. Успех экономики государства, предприятия невозможен без инициативы и поддержки женщин. Их природный дар позволяет более тонко чувствовать спрос, оперативно реагировать на изменения, которые происходят. Это позволяет быстро перестраивать все бизнес–процессы. Гендерное равенство в предпринимательстве, согласно одному из исследований, позволяет в среднем увеличивать прирост мирового ВВП на 26 процентов. Я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране удается развивать целые отрасли экономики, создавать новые продукты и выходить на новые рынки благодаря женщинам–предпринимателям. У нас большое количество проектов, руководителями которых являются женщины. В сфере легкой промышленности, сельского хозяйства они достигли даже мирового признания качеством своей продукции, - сказал на открытии форума глава Кыргызско–Российского фонда развития Артем Новиков.

По его словам, Кыргызско–Российский фонд развития индивидуально рассматривает все заявления предпринимателей, поступающие к ним, и может оказать поддержку для развития вашего бизнеса, добавил он, обращаясь к участникам форума.

Как рассказала президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, инициатор и организатор этой крупной встречи предпринимательниц двух стран, форум дает краткосрочные и долгосрочные результаты.

- Мы представляем нашим женщинам информацию правительства, донорских организаций, представителей российского бизнеса о том, каким образом можно взаимодействовать с зарубежными партнерами, инвесторами, и помогаем им наладить контакты между собой, - сказала Акбагышева.

В бизнес–форуме принимают участие руководительницы предприятий легкой промышленности, на которых работает от 50 до тысячи человек из разных областей, городов нашей страны, а также предприниматели из Башкортостана, Омской, Пермской, Оренбургской и других областей, представители Ассоциации текстильщиков России.

- Мы выяснили, что немало швейных компаний России хотят работать напрямую с нашими предприятиями. И задача этой встречи - помочь им связаться друг с другом, - добавила Замира Акбагышева. - Важное заявление прозвучало от Артема Новикова. Фонд готов профинансировать перспективные проекты под низкие проценты. А конгресс на своих курсах по бизнес–планированию обучит разрабатывать проекты еще большее количество кыргызстанок, желающих открыть свое дело.

Много сделала для того, чтобы этот форум состоялся, посол Кыргызстана в России Гульнара–Клара Самат, которая помогла конгрессу найти новые российские компании, изъявившие желание работать с нашими швейниками. "Вся Торгово–промышленная палата России работала на проведение нашего форума, поскольку российский бизнес, особенно в таких сложных условиях, готов сотрудничать с Кыргызстаном на взаимовыгодных условиях", - сказала Акбагышева.

На форуме присутствовали представители российского посольства, наших министерств, Торгово–промышленной палаты.

- Кыргызстан в сфере легкой промышленности - однозначно передовая страна, - сказала одна из соучредителей компании "Авиценна", представляющей Уральский регион, Анна Базюк. - Компания начинала с пошива медицинской одежды, но сейчас мы расширили ассортимент и посмотрели в сторону Кыргызстана. Мы приезжаем уже третий раз и хотим размещать свои заказы у вас. Две партии одежды для нас кыргызские партнеры сшили. Нас устраивает и цена, и качество товара. И на этом бизнес–форуме хотим расширить связи для размещения новых заказов.

Сотрудничество между женским бизнес–сообществом Кыргызстана и России расширяется, судя по масштабу этого мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416787
Теги:
Кыргызстан, Артем Новиков, предприниматель, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  