В Кыргызстане женщины дружат... предприятиями

В конце прошлой недели в Бишкеке открылся второй кыргызско–российский женский бизнес–форум "Кыргызстан - Россия: возможности и перспективы для легкой промышленности".

- Женское предпринимательство является движущей силой любой экономики и любого государства. Успех экономики государства, предприятия невозможен без инициативы и поддержки женщин. Их природный дар позволяет более тонко чувствовать спрос, оперативно реагировать на изменения, которые происходят. Это позволяет быстро перестраивать все бизнес–процессы. Гендерное равенство в предпринимательстве, согласно одному из исследований, позволяет в среднем увеличивать прирост мирового ВВП на 26 процентов. Я могу с уверенностью сказать, что в нашей стране удается развивать целые отрасли экономики, создавать новые продукты и выходить на новые рынки благодаря женщинам–предпринимателям. У нас большое количество проектов, руководителями которых являются женщины. В сфере легкой промышленности, сельского хозяйства они достигли даже мирового признания качеством своей продукции, - сказал на открытии форума глава Кыргызско–Российского фонда развития Артем Новиков.

По его словам, Кыргызско–Российский фонд развития индивидуально рассматривает все заявления предпринимателей, поступающие к ним, и может оказать поддержку для развития вашего бизнеса, добавил он, обращаясь к участникам форума.

Как рассказала президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, инициатор и организатор этой крупной встречи предпринимательниц двух стран, форум дает краткосрочные и долгосрочные результаты.

- Мы представляем нашим женщинам информацию правительства, донорских организаций, представителей российского бизнеса о том, каким образом можно взаимодействовать с зарубежными партнерами, инвесторами, и помогаем им наладить контакты между собой, - сказала Акбагышева.

В бизнес–форуме принимают участие руководительницы предприятий легкой промышленности, на которых работает от 50 до тысячи человек из разных областей, городов нашей страны, а также предприниматели из Башкортостана, Омской, Пермской, Оренбургской и других областей, представители Ассоциации текстильщиков России.

- Мы выяснили, что немало швейных компаний России хотят работать напрямую с нашими предприятиями. И задача этой встречи - помочь им связаться друг с другом, - добавила Замира Акбагышева. - Важное заявление прозвучало от Артема Новикова. Фонд готов профинансировать перспективные проекты под низкие проценты. А конгресс на своих курсах по бизнес–планированию обучит разрабатывать проекты еще большее количество кыргызстанок, желающих открыть свое дело.

Много сделала для того, чтобы этот форум состоялся, посол Кыргызстана в России Гульнара–Клара Самат, которая помогла конгрессу найти новые российские компании, изъявившие желание работать с нашими швейниками. "Вся Торгово–промышленная палата России работала на проведение нашего форума, поскольку российский бизнес, особенно в таких сложных условиях, готов сотрудничать с Кыргызстаном на взаимовыгодных условиях", - сказала Акбагышева.

На форуме присутствовали представители российского посольства, наших министерств, Торгово–промышленной палаты.

- Кыргызстан в сфере легкой промышленности - однозначно передовая страна, - сказала одна из соучредителей компании "Авиценна", представляющей Уральский регион, Анна Базюк. - Компания начинала с пошива медицинской одежды, но сейчас мы расширили ассортимент и посмотрели в сторону Кыргызстана. Мы приезжаем уже третий раз и хотим размещать свои заказы у вас. Две партии одежды для нас кыргызские партнеры сшили. Нас устраивает и цена, и качество товара. И на этом бизнес–форуме хотим расширить связи для размещения новых заказов.

Сотрудничество между женским бизнес–сообществом Кыргызстана и России расширяется, судя по масштабу этого мероприятия.