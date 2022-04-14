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ХЕ - еще та зараза

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- Нина Ничипорова
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В последние дни в Кыргызстане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом и ни одной смерти от него. Но это вовсе не означает, что нет больных. Кто–то болеет омикроном, но легко или вообще бессимптомно.

А эксперты и наши, и за рубежом уже говорят о том, что пятая волна коронавируса не была последней, окончательно прощаться с ковидом пока рано. И оптимистично считать, что омикрон не стал безопасен, не приходится.

- Омикрон изначально протекал по типу ОРВИ, с поражения горла и гортани, люди жаловались на боли в горле и затруднения при глотании, - пояснила терапевт Гульбара Исакова. - Этот вариант вируса не приводил к массовой госпитализации и развитию пневмонии. Исследование показало, что омикрон по сравнению с дельтой в 70 раз быстрее размножается в верхних дыхательных путях и в 10 раз медленнее в легких. Это всех нас обнадежило, что омикрон наконец–то превратится в сезонное ОРВИ. Но он начал мутировать. Стелс по–прежнему опасен для пожилых людей и пациентов с факторами риска.

Сейчас ВОЗ проводит мониторинг в разных точках планеты и собирает новые штаммы. У ВОЗ есть три категории, по которым оценивается каждый штамм: заразность, умение обходить иммунный ответ и способность вызывать тяжелое течение. В соответствии с этим они подразделяют штаммы, вызывающие интерес и опасения. Первое - это вирусы, которые имеют большое количество мутаций, но еще не понятно, во что это выльется. А вторые уже имеют мутации, влияющие на три основные категории. Сейчас в списке ВОЗ к последним относятся дельта и омикрон.

Как считает Гульбара Исакова, вкупе с отменой ограничений постоянно повторяющиеся сообщения о том, что омикрон легко переносится, приводят к нежеланию людей вакцинироваться и ревакцинироваться. Зачем, мол, если болезнь стала такой легкой, что даже маски отменяют? Популяция будет терять иммунитет. А как уже говорилось в Минздраве, ближайший всплеск заболеваемости может начаться в мае, хотя он и не будет таким высоким, как пятая волна. Это обосновывают цикличностью подъема и спада коронавируса. Но лето тем не менее будет благоприятным, инфекцию станет легче контролировать, а сезонные всплески станут более выраженными. Но дальше наступает осенний период, а там - полная неопределенность.

Во–первых, у нас ухудшается социально–экономическая ситуация, это очень сильно влияет.

Во–вторых, к этому времени снизится и уровень коллективного иммунитета.

А, в–третьих, к осени не исключается появление новых штаммов, более патогенных.

Однако и осени, пожалуй, ждать не надо. В индийском Мумбаи в среду зафиксировали первый случай заболевания новым подвидом омикрон–штамма - XE. Сообщается, что новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных омикрон–штаммов. По мнению специалистов Великобритании, выявленная мутация XE может быть более заразна примерно на 10%, чем даже стелс.

А тем временем вспышка омикрон–стелса сейчас наблюдается в Шанхае. Власти крупнейшего мегаполиса изолировали все 26 миллионов жителей. Эксперты не исключают, что она может перекинуться на другие китайские города и даже на сопредельные с Китаем государства. И хотя количество выявленных случаев не так велико по сравнению с другими странами, но оно является одним из самых больших после Ухани. По всему Шанхаю создано около 20 тысяч пунктов сбора образцов, а 50 тысяч медиков были отправлены для помощи в тестировании населения. Во вторник 20 крупных больниц по всему городу приостановили прием больных и были переведены на лечение зараженных коронавирусом.

И, наконец, хорошая новость. Федеральное медико–биологическое агентство России запустило промышленное производство вакцины для профилактики COVID–19 "Конвасэл". По словам разработчиков, "Конвасэл" отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами независимо от мутаций, лишен аллергенности и хорошо переносится человеком.


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URL: https://www.vb.kg/416788
Теги:
коронавирус
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