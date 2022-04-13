В Бишкеке состоялся митинг-реквием к 100-летию Чолпонбая Тулебердиева

В Бишкеке сегодня, 13 апреля, состоялся митинг-реквием, посвященный 100-летию Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие открыл глава Первомайского района Максатбек Сазыкулов.

В память о герое и всех погибших бойцах объявили минуту молчания, а рота почётного караула произвела троекратный оружейный салют.

Вспомнить и отдать дань памяти герою пришли горожане, школьники, блокадники Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, депутат ЖК КР Марат Мураталиев, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Токтосун Султанов, депутат БГК Бактыбек Абдиев, первый вице- мэр города Бишкека Мирланбек Байгончоков, вице-мэр Виктория Мозгачева, заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов, начальник главного управления идеологической и воспитательной работы Министерства обороны КР Мирбек Казымбеков, председатель Совета ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла города Бишкек Мелис Бейшеев, председатель Кыргызско-Российского общественного фонда им. Героя Советского Союза Ч.Тулебердиева Байымбет Мураталиев и председатель ОФ им. Ч.Тулебердиева Кубанычбек Керимбеков.

В завершение митинга-реквиема участники возложили цветы к памятнику.

Справка: Чолпонбай Тулебердиев – Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны прикрыл своим телом амбразуру дзота для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта, обеспечив захват стратегического плацдарма.

Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе Шымкент (ныне Чолпонбай) Таласской области Киргизской ССР. Семь лет учился в школе, потом работал в колхозе. В 1941 году был призван в армию. Он был стрелком 363-го полка 160-й дивизии.

Отметим, что празднование 100-летия Чолпонбая Тулебердиева включено в перечень юбилейных мероприятий общенационального значения в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики.