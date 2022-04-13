В Кыргызстане обсуждают реформирование системы медицинского образования

В Кыргызстане сегодня, 13 апреля, президент Садыр Жапаров провел рабочее совещание по вопросу реформирования системы медицинского образования. Об этом сообщается на сайте президента.

На совещании с участием ряда членов кабинета министров и ректорами Кыргызской государственной медицинской академии им. И. Ахунбаева (КГМА) и Ошского государственного университета были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования деятельности этих вузов по подготовке медицинских специалистов.

В ходе совещания ректоры образовательных учреждений представили презентации, в которых рассказывалось о создании клинических баз в этих вузах, что впервые происходит в истории отечественной системы медицинского образования. Тем самым перенимается передовой опыт ведущих стран мира в данном направлении.

Ректор КГМА Индира Кудайбергенова сообщила о намеченных планах, в числе которых приведение в соответствие недостроенного корпуса в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения.

По ее словам, давно назрела необходимость провести реформы и сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, который не решался с 2017 года. Согласно реформам, планируется создать Академическую больницу КГМА, где будет инновационный "медицинский хаб" за счет внедрения многокомпонентной инновации, основанной на триединстве науки, образования и клинической практики, а также рациональном использовании финансовых ресурсов.

Кроме того, в Республиканском национальном диагностическом центре при Министерстве здравоохранения планируется внедрение новейших инновационных технологий и медицинского оборудования, внедрение электронной медицинской информационной системы в соответствии с организационной структурой и лечебно-диагностическим процессом, организация наиболее востребованных лечебно-диагностических услуг, ремонт помещений в современном дизайне и в соответствии с санитарными нормами и др.

Ректор отметила, что для реализации проектов будет инвестировано: 500 млн сомов на недостроенный корпус в Национальном центре онкологии и гематологии и около 200 – 300 млн сомов - в Республиканский национальный диагностический центр.

Индира Кудайбергенова особо подчеркнула, что для реализации намеченных проектов имеется достаточный научный потенциал КГМА для обеспечения качественных медицинских услуг населению.

В свою очередь ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков рассказал о положительных перспективах в рамках проекта "Региональное развитие организаций здравоохранения и медицинского образования".

Он отметил, что их основная задача - оказать поддержку медицинской системе, обеспечив улучшение и укрепление материально-технической базы и модернизации инфраструктуры Ошской городской клинической больницы, а также расширение клинической базы Ошского государственного университета. В рамках реформ планируется строительство, восстановление, реконструкция инфраструктурных объектов клиники, а также внедрение современной системы проектирования бизнес-процессов в клинике. Сумма инвестиций в проект в ближайшие три года составит 1 млрд 89 1 млн сомов.

Заслушав информацию, президент Садыр Жапаров отметил, что озвученные вещи в рамках презентации должны соответствовать реалиям – "не быть красивой картинкой на бумаге". Крайне важно использовать имеющийся кадровый, научный потенциал для достижения основных целей развития сферы здравоохранения, медицины.

"Наша задача – это забота о гражданах страны. И мы должны предпринять необходимые меры по улучшению качества медицинского обслуживания и многим другим направлениям. Система высшего медицинского образования должна обеспечить качественный прорыв в подготовке медицинских кадров - это важная миссия профессорско-преподавательского состава", - сказал Садыр Жапаров.

Кроме того, глава государства особо подчеркнул, что каждый руководители КГМА и ОшГУ несут персональную ответственность за проведение и реализацию данных реформ.

С учетом обсуждений по итогам совещания подписан Указ президента "О мерах по улучшению деятельности Ошской городской клинической больницы", а также распоряжение кабинета министров, согласно которым ОшГУ переходит здания Ошской городской клинической больницы, а КГМА переходят для использования в образовательных целях здания Национального центра онкологии и гематологии и Республиканского диагностического центра.