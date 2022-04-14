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Садыр Жапаров: Проблему границ я намерен решить до конца президентства

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане президент Садыр Жапаров высказался по поводу конфликта на кыргызско-таджикской границе. Публикацию он разместил в Facebook.

"Мы не сдвинемся с демократического пути.

Свобода слова и права человека, безусловно, будут сохранены и соблюдаться. У нас в стране каждый может говорить все, что захочет и может выходить на различные акции. Ограничений никаких нет.

Но я бы просил об одном журналистов и тех, кто считает себя блогерами.

Когда дело касается конфликтных вопросов с соседними государствами, не позволяйте себе распространять различные видео- и фотоматериалы, искажающие информацию и оскорбляющие лидеров этих стран.

Это не соответствует морально-этическим нормам. Тем самым вы усугубляете ситуацию и провоцируете ссору между двумя народами. Да, есть проблема границ.

Проблема, которая не решается на протяжении уже 30 лет, требует большой осторожности и предусмотрительности. Ведутся переговоры.

Есть много неописанных километров. Это займет время. Даст Бог, я намерен решить этот вопрос до конца своего президентства, - отметил в своем обращении президент.

Он также призвал всех кыргызстанцев не распространять ложную информацию, прикрываясь свободой слова.

"Месяц назад под фейковым аккаунтом распространяли информацию о том, что Кыргызстан якобы начал переправлять в Украину тяжелую военную технику и солдат. Были и граждане, которые через официальные СМИ распространяли такую информацию.

Во-первых, стыдно так делать. Во-вторых, Кыргызстан представляют мировому сообществу в ложном свете.

Если хотите быть оппозицией, то будьте ею лично мне, оставьте страну в покое. Не играйте с войной. Пусть Бог защитит наш народ от войн", - заключил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/416792
Теги:
приграничные конфликты, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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