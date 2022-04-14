Прошла встреча руководителей Пограничных ведомств КР и РТ

По состоянию на 08.30 14 апреля обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная, сообщается управлением информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Вчера, 13 апреля, с 18.00 до 18.30 состоялась встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Кыргызскую делегацию возглавил первый заместитель председателя - директор ПС ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев. Таджикскую делегацию - первый заместитель председателя - командующий Пограничными войсками ГКНБ РТ генерал-полковник Раджабали Рахмонали.

В переговорах приняли участие руководители Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, главы областных силовых структур и правоохранительных органов двух государств.

В ходе переговоров были достигнуты следующие договоренности:

- продолжить отвод дополнительных сил и средств, стянутых к границе в период пограничного конфликта, в пункты их постоянной дислокации.

Контроль над исполнением данного решения будет осуществлять комиссия из числа сотрудников компетентных органов Сторон, которые проведут работу:

- 14 апреля в пределах Лейлекского (КР) и Гафуровского (РТ) районов;

- 15 апреля в пределах Баткенского (КР) и Исфаринского (РТ) районов.

Кроме того, будет создана рабочая группа из числа пограничных представителей сторон по участкам ответственности, которые должны провести работу по уточнению маршрутов движения пограничных нарядов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

Органы местного самоуправления совместно с правоохранительными органами сторон должны провести разъяснительную работу с местным населением приграничных районов по соблюдению ранее достигнутых договоренностей по порядку совместного земле и водопользования.

Пограничные представители сторон должны обеспечить точное выполнение военнослужащими пограничных ведомств требований линии поведения пограничников на кыргызско-таджикском участке границы.

По итогам встречи главы делегаций подписали протокол.