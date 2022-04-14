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Активист выразил протест властям Таджикистана в связи с погранконфликтом

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- Назгуль Абдыразакова
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Гражданский активист, правозащитник Ондуруш Токтонасыров 13 апреля провел одиночный митинг перед офисом Организации Объединенных Наций в Бишкеке, критикуя таджикские власти в связи с недавними столкновениями на кыргызско-таджикской границе.

Он сказал, что таджикская сторона участвовала в ряде вооруженных конфликтов на границе, и призвал ООН отреагировать. Он также пригласил Генерального секретаря ООН посетить Кыргызстан.

Напомним, после перестрелки на кыргызско-таджикской границе вечером 12 апреля обе стороны впервые встретились на КПП Овчи-Калача в Таджикистане и договорились о выводе дополнительных войск с границы.

Делегации двух стран встретились 13 апреля в районе Селкана Лейлекского района, где происходили расстрелы, и стороны достигли аналогичной договоренности.

В ходе конфликта несколько таджикских снарядов попали в село Достук Джаны-Жерского района Баткенской области.

Во время столкновений пострадали двое гражданин Кыргызстана, в том числе военнослужащий. Пострадавшему местному жителю оказали первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.


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URL: https://www.vb.kg/416797
Теги:
Баткенская область, ООН, правозащитники, приграничные конфликты, Таджикистан, Бишкек
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