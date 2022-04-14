В Кыргызстане на 14 апреля зарегистрировано 3 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 14 апреля зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в Бишкеке – 1,
в Чуйской области – 2.
За весь период зарегистрировали – 200 973 случая.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровел один человек.
За весь период выздоровели – 196 304 человека.
Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.
В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 63 человека. На амбулаторном лечении – 24 человека.