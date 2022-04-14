В Кыргызстане на 14 апреля зарегистрировано 3 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 14 апреля зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в Бишкеке – 1,

в Чуйской области – 2.

За весь период зарегистрировали – 200 973 случая.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровел один человек.

За весь период выздоровели – 196 304 человека.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 63 человека. На амбулаторном лечении – 24 человека.