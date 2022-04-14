Спасатели МЧС помогли женщине выбраться из закрытой ванной комнаты

Сегодня, 14 апреля, в 5 часов 45 минут утра в службу "112" поступило сообщение, что 51-летняя женщина пошла принимать ванну и не может выбраться из нее. На место происшествия выехала группа из 4–х спасателей города Ош. В запертой ванной женщина пожаловалась на плохое самочувствие. Вскрыв дверь с помощью специальных инструментов, спасатели оказали женщине первую доврачебную помощь, после чего ей стало лучше. В медицинской помощи женщина не нуждалась.

В пресс-центре МЧС сообщают, что сотрудники МЧС вскрывают двери только в случаях угрозы жизни или когда взаперти маленькие дети, инвалиды или старики. Также обязательное наличие паспорта или документа о собственности или подтверждение этого права собственности двумя соседями с паспортами.

Если угрозы для оставшихся или оказавшихся снаружи и соседей нет, лучше обратиться за помощью в платные службы открывания дверей.