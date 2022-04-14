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Главы МИД КР и Таджикистана обсудили вопросы региональной безопасности

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- Анастасия Карелина
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Глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев обсудил актуальные вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества и региональной безопасности с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по организации в ближайшей перспективе мероприятий на высшем и высоком уровнях, включая двусторонние встречи компетентных органов сторон.

Министры были едины во мнении о необходимости продолжения работы по укреплению мер доверия в районе госграниц и по описанию оставшихся участков госграницы.

Кроме того, главы МИД двух стран обменялись мнениями относительно предстоящих внешнеполитических мероприятий в рамках четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и планируемого в Бишкеке совещания высокого уровня "30-летие сотрудничества ЦА-ОБСЕ".

Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин договорились поддерживать постоянную связь для обсуждения вопросов кыргызско-таджикского взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/416803
Теги:
МИД, Руслан Казакбаев, Таджикистан, Кыргызстан
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