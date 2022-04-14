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Татьяна Кузнецова: Хочется, чтобы были благодарные ученики и родители

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- Назгуль Абдыразакова
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Школа "Газпром Кыргызстан" была основана в 2019 году и за короткий срок зарекомендовала себя как одно из ведущих и современных общеобразовательных учреждений нашей страны. Еще одна уникальность школы заключается в том, что созданы все условия для инклюзивного образования - когда дети с ограниченными возможностями здоровья могут наравне учиться со здоровыми детьми. "Для нас все дети равны, и у них у всех совершенно одинаковые права", - говорит директор учебного заведения Татьяна Кузнецова.

Молодая школа с хорошими результатами

Наша школа была основана 3 года назад, и в этом году у нас третий выпуск учащихся. Если говорить о наших достижениях за столь короткий период, то в первый год мы получили золотой сертификат общеобразовательного тестирования (ОРТ), на следующий год получили очередной – второй сертификат ОРТ.  На дополнительном тестировании "Алтын тамга", которое дает возможность получить аттестат о среднем общем образовании с отличием, двое наших выпускников получили золотые медали. В этом году мы планируем пополнить ряды медалистов нашей школы. В настоящее время в выпускных классах 12 человек претендуют на золотые медали. На сегодняшний день медалисты и выпускники нашей школы являются студентами ведущих вузов Кыргызстана, России, Европы, Америки.

Школа "Газпром Кыргызстан" является ресурсным центром российского образования и сотрудничает с большим количеством лидирующих вузов России на основе подписанных меморандумов о сотрудничестве. Это дает возможность проводить на базе нашей школы альтернативные, профильные и вузовские международные олимпиады. С некоторыми зарубежными вузами мы работаем в онлайн-формате, участвуем в конкурсах и побеждаем в международных образовательных проектах.

Школьники проводят плодотворный день

В данный момент в школе обучаются 900 учащихся, это 34 укомплектованных класса. Наша школа полного дня, и для нас важно, что дети не только получают основное школьное образование, но и имеют возможность заниматься дополнительно в кружках и секциях. Наша школа оснащена передовой спортивной инфраструктурой. В школе большой выбор секций: теннис, футбол, волейбол, баскетбол, скалолазание, дзюдо, карате, хореография. Секции плаванья проводятся в двух современных бассейнах – для детей младшего возраста и для старших классов. Для детей с ОВЗ мы проводим лечебную физкультуру. Все секции востребованы среди детей, и они с радостью их посещают. Об этом свидетельствуют наши многочисленные победы и достижения, а также яркое участие в проекте "Школьная лига", который реализует мэрия города Бишкека.

Помимо спортивного досуга, ученики школы имеют возможность посещать предметные кружки по математике, информатике, робототехнике, а также творчески кружки: рисование, арт-лабораторию, шахматы. Мы полностью готовим наших детей к сдаче ОРТ. На городской олимпиаде наши школьники получили шесть призовых мест и заняли вторую строчку в рейтинге победителей.

Наши кафедры

В нашей школе преподают 80 квалифицированных учителей, которые состоят в шести методических объединениях. У каждого такого объединения свой план работы и свои задачи, каждое из них проводит свои предметные недели. Недавно завершились гуманитарная неделя и мероприятия объединения государственного языка. Сейчас в школе ярко проходит неделя предметов естественного цикла.

Мы не забываем и о подрастающих кадрах. В этом году мы подписали соглашение с Кыргызским государственным университетом им. И. Арабаева, в результате которого на сегодняшний день в нашей школе проходят практику студенты 3-4 курсов. Мы считаем, что очень важно, чтобы выпускники педагогических вузов не потеряли свое желание стать учителями. Когда сам показываешь студенту, насколько наша профессия благородна и прекрасна, когда сам чувствуешь на деле то тепло, которое учитель получает от учеников, невозможно не полюбить свою педагогическую специализацию. Поэтому мы убеждены в необходимости поддерживать педагогические вузы. Только так мы сможем вывести статус учителя на тот высокий уровень, который был у педагога еще в советское время. Это не говорит о том, что нужно возвращаться к советской школе, мы должны работать в ногу со временем и быть наравне с детьми, которые хорошо владеют интернетом и современными техническими возможностями. Поэтому для нас важно не только, чтобы учился ученик, но и учителя. Именно поэтому в нашей школе так много совместных творческих мероприятий, в которых раскрываются таланты учеников и профессионализм учителей: это и День государственного флага, и концерты ко Дню 8 Марта и ко Дню Победы, новогодние мероприятия и многое другое.

И именно поэтому мы уделяем такое большое внимание повышению квалификации наших учителей. В 2021 году учителя начальной школы стали активными участниками курсов Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. В этом году наши педагоги прошли курс повышения квалификации в Академии наук. Мы ведем большую совместную работу с представительством Россотрудничества в области гуманитарного сотрудничества и образования.

Безопасность детей одна из приоритетных задач

Для нас важно также, чтобы наши дети были в безопасности. Поэтому за 3 года мы провели большую работу по цифровизации и установке камер видеонаблюдения, и на данный момент наши службы безопасности обладают всеми возможностями для мониторинга процесса занятий в режиме онлайн. Это одно из ключевых направлений в созданной нами концепции технического развития школы.

Мы строго соблюдаем все санитарные нормы. Каждый ребенок проходить через двойной фильтр контроля. На контрольно-пропускном пункте стоит тепловизор, предназначенный для бесконтактного измерения температуры тела. Учащиеся начальных классов проходят через второй фильтр. Каждого встречает медицинский сотрудник, который проверяет состояние ребенка. В нашей школе обучаются 140 детей ОВЗ с разными диагнозами. Есть детки, которые передвигаются с помощью инвалидного кресла, и для них создана удобная инфраструктура (пандусы, лифты), чтобы они могли беспрепятственно передвигаться по этажам. Если в других школах они передвигались с помощью родителей, то теперь дети могут делать все самостоятельно.

Наши двери всегда открыты

Двери нашей школы всегда открыты, и мы готовы оказать помощь в проведении больших городских мероприятий как спортивного, так и образовательного или творческого направления. В этом учебном году Министерство образования и науки Кыргызской Республики организовало на базе нашей школы Республиканскую августовскую конференцию педагогических работников. Почему выбор пал на наше учреждение? Уверены, что для того, чтобы заведующие районо и гороно смогли увидеть одну из лучших школ страны с современной инфраструктурой и оборудованием, и, возможно, они могли бы перенять для себя определенный опыт.

Хочется чтобы…

Хочется, чтобы школа развивалась, учителям было комфортно работать, и они с радостью приходили на работу. Хочется, чтобы были благодарные ученики, родители, которые понимают, что это наше общее дело. Только в тандеме с родителями можно воспитать достойное будущее, - говорит Татьяна Кузнецова.


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URL: https://www.vb.kg/416805
Теги:
Газпром, школа, Бишкек, Кыргызстан
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