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В Санкт-Петербург из Антарктиды доставили лед возрастом более 500 лет

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- Айжан Мамбеталиева
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Специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института проведут исследования и смогут собрать уникальные данные о климатических процессах, происходивших на Земле на протяжении нескольких миллионов лет. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Сезонный этап 67 Российской антарктической экспедиции (РАЭ) завершился во вторник прибытием в Петербург из Антарктики научно-экспедиционного судна "Академик Трешников". Полярники привезли из экспедиции ледяной керн возрастом более 560 тысяч лет для проведения исследований.

Ученые в процессе исследований керна смогут реконструировать температурный режим, вулканическую и солнечную активность, состав атмосферы, которые были на Земле более 500 тысяч лет назад. Полученные данные помогут выстроить модели возможных изменений климата в будущем. Отмечается, что результаты реконструкции станут основой для исследований в различных сферах науки, в экономике.

Ледяной керн был поднят из скважины в ледяном куполе над озером Восток. Его добыла команда специалистов по бурению льда из Горного университета и гляциологов ААНИИ с глубины 3,453 километров. В пресс-службе отметили, что в следующем году ученые планируют добыть образцы из нижних слоев ледника возрастом более 1 миллионов лет.


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URL: https://www.vb.kg/416807
Теги:
наука, Россия, в мире
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