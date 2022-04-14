Культурно-этнографический комплекс "Манас айылы" сохранят и реконструируют

Управление делами президента дало разъяснение относительно культурно-этнографического комплекса "Манас айылы".

Согласно ранее принятому решению, в настоящее время на месте гостиницы "Иссык-Куль" начинается строительство нового административного комплекса государственного значения.

Земельный участок комплекса "Манас айылы" принадлежит предприятию "Кыргызстройсервис" при управлении делами президента. Участок площадью 5 соток, где расположена небольшая часть комплекса, берется для выравнивания территории административного здания.

Между "Манас айылы" и административным зданием снимаются железные заборы, которые препятствуют строительным работам.

Отмечается, что в ходе строительства зданиям и сооружениям культурно-этнографического комплекса никакого ущерба причинено не будет. В дальнейшем же планируется провести реконструкцию и благоустройство территории "Манас айылы".