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Культурно-этнографический комплекс "Манас айылы" сохранят и реконструируют

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- Анастасия Карелина
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Управление делами президента дало разъяснение относительно культурно-этнографического комплекса "Манас айылы".

Согласно ранее принятому решению, в настоящее время на месте гостиницы "Иссык-Куль" начинается строительство нового административного комплекса государственного значения.

Земельный участок комплекса "Манас айылы" принадлежит предприятию "Кыргызстройсервис" при управлении делами президента. Участок площадью 5 соток, где расположена небольшая часть комплекса, берется для выравнивания территории административного здания.

Между "Манас айылы" и административным зданием снимаются железные заборы, которые препятствуют строительным работам.

Отмечается, что в ходе строительства зданиям и сооружениям культурно-этнографического комплекса никакого ущерба причинено не будет. В дальнейшем же планируется провести реконструкцию и благоустройство территории "Манас айылы".


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URL: https://www.vb.kg/416813
Теги:
президент, строительство
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