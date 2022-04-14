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В российской халяльной колбасе нашли свинину

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ДНК свиньи обнаружили в говяжьих консервах и полукопченой колбасе "Мусульманская" из России, которые продаются с казахстанских прилавков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Результатами исследований поделились в испытательной лаборатории РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК Минздрава по Северо-Казахстанской области.

Отмечается, что за март в рамках мониторинга качества товаров народного потребления департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области было закуплено 38 мясных проб.

"В ходе исследования выявлено, что несоответствующими оказались две пробы говяжьих консервов и одна проба колбасного изделия: колбаса полукопченая "Мусульманская" (изготовитель: ИП Павлов А.С., Россия, Башкортостан); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт", Россия, Курган); консервы кусковые мясные стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" (изготовитель: АО "Орелпродукт", Россия, Орловская область)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также в мясосодержащих, фаршевых, стерилизованных консервах "Свинина обеденная" обнаружена ДНК курицы (изготовитель: мясоперерабатывающий комбинат "Селятино", Россия, Московская область).

В связи с выявленными нарушениями данные продукты внесены в реестр несоответствующей продукции.

По словам специалистов филиала Национального центра экспертизы, производителями зачастую неправильно маркируется пищевая продукция, в том числе маркировка не соответствует заявленным на этикетке характеристикам.


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URL: https://www.vb.kg/416816
Теги:
Казахстан, Россия, мясо
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