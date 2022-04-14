Центрам профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора переданы новые машины

Пресс-центр Министерства здравоохранения сообщает, что сегодня, 14 апреля, состоялась церемония передачи новых автомобилей "Нива" для центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Всего передано Министерству здравоохранения 69 санитарных автомашин на общую сумму 1 014 300 долларов, которые распределены в центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и организации здравоохранения по всей республике.

Автомашины были закуплены по линии проекта "Экстренное реагирование на COVID-19", финансируемого Всемирным банком. Цель проекта - поддержать усилия Кыргызстана в области готовности и реагирования на пандемию COVID-19.

Многие объекты подразделений Госсанэпиднадзора находятся в значительном отдалении от районных центров. Радиус обслуживания некоторых участков достигает 100 километров в труднодоступной местности.

Высокопроходимые автомобили "Нива" также будут использовать для доставки лекарственных препаратов и перевозки биоматериала для ПЦР-исследований.

Деятельность центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора направлена на сохранение здоровья населения, улучшение эпидемиологического благополучия и разработку массовых профилактических мероприятий.

В 2020 году по линии проекта для санслужбы страны было закуплено 19 автомашин "Нива".