В Испании выявили три случая гепатита неизвестного происхождения у детей

В пресс-релизе департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид говорится, что речь идет о несовершеннолетних от двух до семи лет. Об этом сообщает ТАСС.

По его информации, ведомство изучает три отдельных случая заражения детей тяжелым острым гепатитом неизвестного происхождения. Речь идет о несовершеннолетних от двух до семи лет, они были госпитализированы в больницу испанской столицы. Одному из них потребовалась пересадка печени.

Ранее Минздрав разослал автономным сообществам международное санитарное предупреждение, изданное Всемирной организацией здравоохранения в связи с выявленными случаями среди детского населения Соединенного Королевства.

Власти Мадрида отметили, что первые международные исследования показывают, что это заболевание не связано ни с вакцинацией от COVID-19, ни со случаями заражения. Симптомами являются боль в животе, рвота или желтуха. Лабораторные тесты исключили вирусы гепатита (A, B, C, D и E) и исключили обычные причины.

По данным газеты AS, в последние недели был зафиксирован рост случаев острого гепатита у детей в Соединенном Королевстве, где было выявлено примерно 70 заболевших.