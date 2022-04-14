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Тяжесть COVID-19 можно будет определить по налету на языке

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- Жан Алиев
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Тяжесть коронавирусной инфекции можно предсказать по налету на языке, полагают китайские ученые. Для этого они разработали специальный индекс, об этом сообщают "Известия".

Для определения наличия заболевания язык делится на шесть частей. Каждый участок оценивается по шкале от 0 до 2 по трем параметрам: толщина налета, его жирность и цвет. Полученные баллы суммируются. Эксперименты показали, что постепенное повышение индекса свидетельствует о высокой вероятности скорой госпитализации, а снижение, напротив, - признак приближающегося выздоровления, указали специалисты в научной статье.

Для проверки точности своих прогнозов ученые провели исследование с тремя группами испытуемых: больными COVID-19, просто простуженными и здоровыми людьми. Специалисты оценивали фотографии их языков с помощью разработанной шкалы. Среднее значение индекса среди больных СOVID-19 составило 8,5, среди больных простудой - 9,5, а среди здоровых - всего 2.

Предложенный метод позволяет точно диагностировать простудные заболевания в целом. Однако, чтобы выявить среди них коронавирусную инфекцию, необходимы отдельные тестирования.

При этом динамика индекса позволяет точно предсказывать ход развития COVID-19, утверждают авторы исследования. У тех, кто быстро поправился, средний индекс на начальной стадии заболевания составлял 19,21, а потом снижался до 15,68. Среди госпитализированных среднее значение индекса в начале болезни было 14,5, но затем оно возрастало до 19,31.


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URL: https://www.vb.kg/416822
Теги:
наука, COVID-19, COVID, в мире
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