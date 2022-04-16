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Британский офшор заморозил активы Абрамовича на 7 млрд долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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Власти офшорной зоны Джерси, расположенной в проливе Ла-Манш, заморозили более 7 миллиард долларов активов российского миллиардера Романа Абрамовича. Кроме того, правоохранители провели обыск в помещении, которое может быть связано с ним. Сам же остров, хотя и имеет собственное правительство, подлежит юрисдикции Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: замораживание активов Абрамовича произошло в рамках кампании по выявлению офшорных активов подсанкционных российских олигархов.

"Королевский суд Джерси издал приказ о блокировании активов активов на сумму более 7 миллиард долларов, связанных с Романом Абрамовичем", – говорится в сообщении.

Источник: news.obozrevatel.com


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URL: https://www.vb.kg/416824
Теги:
Великобритания, Франция, доллар
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