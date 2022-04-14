Погода
$ 84.07 - 85.07
€ 94.07 - 95.07

Из-за потепления в горных районах ожидается сход снежных лавин

116  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане МЧС распространило штормовое предупреждение на 15-17 апреля. Сообщается, в связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах Кыргызстана существует опасность схода лавин.

198-223, 246 км автодороги Бишкек-Ош (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан)

45-50, 65-90 км автодороги Каракол-Энильчек (перевал Чон-Ашуу)

На этих автодорогах ожидаются сход лавин, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

МЧС КР предупреждает: Движение транспорта строго должно быть ограничено до 500 метров между транспортными средствами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416825
Теги:
лавина, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  