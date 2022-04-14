Из-за потепления в горных районах ожидается сход снежных лавин

В Кыргызстане МЧС распространило штормовое предупреждение на 15-17 апреля. Сообщается, в связи с ожидаемыми осадками и повышением температуры воздуха в горных районах Кыргызстана существует опасность схода лавин.

198-223, 246 км автодороги Бишкек-Ош (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан)

45-50, 65-90 км автодороги Каракол-Энильчек (перевал Чон-Ашуу)

На этих автодорогах ожидаются сход лавин, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

МЧС КР предупреждает: Движение транспорта строго должно быть ограничено до 500 метров между транспортными средствами.