Погода
$ 84.07 - 85.07
€ 94.07 - 95.07

С какой целью Атамбаев дискредитирует силовиков и судей?

69  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Анализ СМИ и интернет-пространства лишний раз подтвердил, что многие кыргызстанцы недоверчиво, если не сказать, с недоумением, отнеслись к агрессивной риторике бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в адрес силовых структур и судебных органов КР. Последний, напомним, не так давно заявил журналистам, что его главной ошибкой в бытность президентом являлась его доверчивость силовикам и судьям.

"Органы национальной безопасности становятся угрозой, так как они занимаются не прямыми обязанностями, а слежкой за гражданами", - сказал Атамбаев.

И как бы в доказательство этих слов в социальных сетях сторонники бывшего президента вкупе с так называемыми "троллями" стали распространять информацию о том, что, якобы, в 2017 году Атамбаев перед сложением полномочий президента КР намеревался расформировать АКС и даже весь ГКНБ, оставив только Службу внешней разведки и Центр антитеррора.

Согласитесь, крайне сомнительное утверждение, особенно, если вспомнить, что Атамбаев очень часто прибегал у слугам силовиков: это и многочисленные расправы со своими противниками, и назначения своих бывших телохранителей на ключевые посты в силовых органах, а также иски против СМИ и многое другое.

В любом случае, проверить сейчас слова Атамбаева нет возможности, так как заявление бывшего президента строится исключительно на его словах. Но судя по тому, как разворачивались события в 2017 году и как они сегодня идут, то с большей долей вероятности можно сказать, что его слова не соответствуют действительности. Даже наоборот свидетельствуют о его целенаправленной дискредитации работы органов нацбезопасности, попытках сорвать судебные процессы, а также раскачке общественно-политической ситуации в стране.

Начнем с того, что именно сам Атамбаев своим указом от 14 декабря 2011 года создал АКС при ГКНБ КР, и, при этом, с нарушением Конституции КР. Так как еще депутаты в свое время отмечали, что в соответствии с законом единственным органом в составе Государственного комитета национальной безопасности является Антитеррористический центр. Кроме того, президент страны по нормам тогдашней Конституции имел право лишь назначать и освобождать от должности руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, а также их заместителей. А предложение об изменении структуры и состава правительства могли инициироваться только премьер-министром и утверждаться постановлением Жогорку Кенеша.

Ну а если вспомнить, что только исключительно силовикам Атамбаев строил жилые дома, то и вовсе тогда становится непонятно с какой целью он это делал, раз, как он говорит, хотел расформировать ведомство. К примеру, буквально, за месяц до того, как сдать свой пост президента, а именно в октябре 2017 года Атамбаев принял участие в открытии многоквартирного жилого дома для сотрудников ГКНБ. При этом, за тот год это была уже третья церемония открытия дома для сотрудников ведомства. Получается, это делалось в тот момент, когда он, по его словам, намеревался расформировать весь ГКНБ.

Факт – самая упрямая в мире вещь и с этим выражением трудно поспорить. Поэтому если верить голым фактам, то первому пришла мысль закрыть АКС именно Сооронбаю Жээнбекову в бытность его президентом. Правда, это решение так и осталось тогда в подвешенном состоянии. С одной стороны, указ Жээнбекова был опубликован в газете "Эркин Тоо", а с другой - на сайте президента он так и не появился, что, возможно, говорит о том, что решение могло поменяться. Вот и выходит, что на самом деле АКС ГКНБ была окончательно упразднена именно указом президента КР Садыра Жапарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416827
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, суд, АКС ГКНБ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  