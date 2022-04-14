С какой целью Атамбаев дискредитирует силовиков и судей?

Анализ СМИ и интернет-пространства лишний раз подтвердил, что многие кыргызстанцы недоверчиво, если не сказать, с недоумением, отнеслись к агрессивной риторике бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева в адрес силовых структур и судебных органов КР. Последний, напомним, не так давно заявил журналистам, что его главной ошибкой в бытность президентом являлась его доверчивость силовикам и судьям.

"Органы национальной безопасности становятся угрозой, так как они занимаются не прямыми обязанностями, а слежкой за гражданами", - сказал Атамбаев.

И как бы в доказательство этих слов в социальных сетях сторонники бывшего президента вкупе с так называемыми "троллями" стали распространять информацию о том, что, якобы, в 2017 году Атамбаев перед сложением полномочий президента КР намеревался расформировать АКС и даже весь ГКНБ, оставив только Службу внешней разведки и Центр антитеррора.

Согласитесь, крайне сомнительное утверждение, особенно, если вспомнить, что Атамбаев очень часто прибегал у слугам силовиков: это и многочисленные расправы со своими противниками, и назначения своих бывших телохранителей на ключевые посты в силовых органах, а также иски против СМИ и многое другое.

В любом случае, проверить сейчас слова Атамбаева нет возможности, так как заявление бывшего президента строится исключительно на его словах. Но судя по тому, как разворачивались события в 2017 году и как они сегодня идут, то с большей долей вероятности можно сказать, что его слова не соответствуют действительности. Даже наоборот свидетельствуют о его целенаправленной дискредитации работы органов нацбезопасности, попытках сорвать судебные процессы, а также раскачке общественно-политической ситуации в стране.

Начнем с того, что именно сам Атамбаев своим указом от 14 декабря 2011 года создал АКС при ГКНБ КР, и, при этом, с нарушением Конституции КР. Так как еще депутаты в свое время отмечали, что в соответствии с законом единственным органом в составе Государственного комитета национальной безопасности является Антитеррористический центр. Кроме того, президент страны по нормам тогдашней Конституции имел право лишь назначать и освобождать от должности руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны, национальной безопасности, а также их заместителей. А предложение об изменении структуры и состава правительства могли инициироваться только премьер-министром и утверждаться постановлением Жогорку Кенеша.

Ну а если вспомнить, что только исключительно силовикам Атамбаев строил жилые дома, то и вовсе тогда становится непонятно с какой целью он это делал, раз, как он говорит, хотел расформировать ведомство. К примеру, буквально, за месяц до того, как сдать свой пост президента, а именно в октябре 2017 года Атамбаев принял участие в открытии многоквартирного жилого дома для сотрудников ГКНБ. При этом, за тот год это была уже третья церемония открытия дома для сотрудников ведомства. Получается, это делалось в тот момент, когда он, по его словам, намеревался расформировать весь ГКНБ.

Факт – самая упрямая в мире вещь и с этим выражением трудно поспорить. Поэтому если верить голым фактам, то первому пришла мысль закрыть АКС именно Сооронбаю Жээнбекову в бытность его президентом. Правда, это решение так и осталось тогда в подвешенном состоянии. С одной стороны, указ Жээнбекова был опубликован в газете "Эркин Тоо", а с другой - на сайте президента он так и не появился, что, возможно, говорит о том, что решение могло поменяться. Вот и выходит, что на самом деле АКС ГКНБ была окончательно упразднена именно указом президента КР Садыра Жапарова.