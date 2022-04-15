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Сотрудники МП "Тазалык" приступили к мойке городских фонтанов

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- Айжан Мамбеталиева
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Столичный муниципалитет сообщает, что муниципальное предприятие "Тазалык" приступило к основательной мойке городских фонтанов.

Сотрудники осенью провели плановою ремонтную и профилактическую работу фонтанных комплексов столицы.

В порядок приведены все задвижки, укреплены станины электродвигателя, заменены прокладки, болты между задвижками и насосами, подшипники электродвигателей и насосы, зачищены кабели от окисления электродвигателей, отремонтированы гранитные плиты и установлены водомеры.

На данный момент проводится очистка фонтанов от ила и грязи на центральной площади "Ала-Тоо".

В мэрии напоминают, что на балансе Тазалыка находится 16 фонтанных комплексов.


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URL: https://www.vb.kg/416828
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек, фонтаны
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