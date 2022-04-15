Сотрудники МП "Тазалык" приступили к мойке городских фонтанов

Столичный муниципалитет сообщает, что муниципальное предприятие "Тазалык" приступило к основательной мойке городских фонтанов.

Сотрудники осенью провели плановою ремонтную и профилактическую работу фонтанных комплексов столицы.

В порядок приведены все задвижки, укреплены станины электродвигателя, заменены прокладки, болты между задвижками и насосами, подшипники электродвигателей и насосы, зачищены кабели от окисления электродвигателей, отремонтированы гранитные плиты и установлены водомеры.

На данный момент проводится очистка фонтанов от ила и грязи на центральной площади "Ала-Тоо".

В мэрии напоминают, что на балансе Тазалыка находится 16 фонтанных комплексов.