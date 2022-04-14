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Задержан подозреваемый в мошенничестве с земельным участком

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- Анастасия Карелина
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В Сокулукском районе задержан подозреваемый в мошенничестве с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

17 февраля нынешнего года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился К.А. Он рассказал следующее. В ноябре 2021 года малознакомый мужчина вместе с другими лицами вошли к нему в доверие и продали земельный участок в селе Новопавловка под строительство жилого дома. Но потом выяснилось, что данный участок относится к землям сельхоз назначения. Ущерб заявителя составил более 450 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан А.Т., 1970 года рождения. Мужчина водворен в ИВС ОВД Сокулукского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416829
Теги:
ГУВД, мошенничество, Сокулукский район, Чуйская область
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