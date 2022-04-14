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Мужчина, нанесший ножевые ранения продавщице в селе Петровка, задержан

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- Анастасия Карелина
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В Московском районе задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на продавца 13 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В дежурную часть ОВД Московского района поступило сообщение о том, что в селе Петровка неизвестный угрожал ножом продавцу одного из магазинов.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники милиции установили, что мужчина, проникнув в один из магазинов, сначала угрожал продавцу, а затем нанес колото-резаные раны ножом. Пострадавшая была доставлена в территориальную больницу.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 207 ("Разбой") УК КР.

По горячим следам сотрудниками ОВД по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Б.С., 1970 года рождения. У него обнаружено и изъято орудие преступления – нож.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, а подозреваемый водворен в ИВС ОВД Московского района. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416833
Теги:
ГУВД, разбой, Чуйская область
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