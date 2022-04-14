Глава кабмина принял участие в открытии Узбекско-Кыргызского фонда развития

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков приняли участие в официальной церемонии открытия Узбекско-Кыргызского фонда развития. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что Узбекистан является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Кыргызской Республики.

"В рамках государственного визита президента Кыргызской Республики в Республику Узбекистан прошлой весной были достигнуты договоренности, направленные на раскрытие потенциала наших двусторонних отношений. Сегодня мы являемся свидетелями первых результатов реализации достигнутых тогда договоренностей. Кыргызская Республика готова предпринять решительные действия по наращиванию объемов товарооборота. Сегодня в активной фазе реализации находятся проекты по строительству логистических центров вблизи кыргызско-узбекских границ. Особое внимание уделяется строительству и запуску торгово-логистического центра в городе Кызыл-Кие, связывающего Ферганскую и Баткенскую области. Уверен, что запуск данного торгово-логистического центра придаст мощный импульс развитию экспортно-импортных операций между нашими странами", - сказал глава кабинета министров.

По словам Жапарова, уже начата разработка технико-экономического обоснования автомобильной дороги, соединяющей город Кызыл-Кию с пунктом пропуска Иркештам на границе с Китайской Народной Республикой.

"Там же планируется строительство логистического центра. Таким образом, Кыргызская Республика готова выступить транзитным мостом между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. Такие перспективные инфраструктурные проекты рассматриваются кабинетом министров в приоритетном порядке с целью создания благоприятных условий. Также мы готовы к обеспечению и наращиванию объемов поставок в Республику Узбекистан цемента, угля, картофеля, мяса, молока и молочных продуктов", – отметил он.

Жапаров подчеркнул важность договоренностей, достигнутых в рамках заседания кыргызско-узбекского Совета глав приграничных областей, прошедшего недавно в Оше.

"Уверен, что все наши планы и договоренности будут реализованы в ближайшем будущем. Профильные государственные органы согласовали практически все вопросы по реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая свяжет нас со странами Южной Азии. В дальнейшем мы должны активно использовать транспортный потенциал данной магистрали. Убежден, что Узбекско-Кыргызский фонд развития станет эффективной площадкой для реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов, внесет большой вклад в укрепление прямых связей между субъектами бизнеса, а также способствует открытию новых совместных предприятий", - добавил председатель кабмина.

В свою очередь министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана отметил, что благодаря политической воле лидеров двух государств двустороннее взаимодействие вышло на качественно новый уровень.

"Мощным стимулом для перезапуска отношений между государствами стал визит президента Кыргызской Республики в Республику Узбекистан. Отмечу, что президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев и правительство республики придают приоритетное значение сотрудничеству с Кыргызской Республикой", - резюмировал Сардор Умурзаков.

Уставный капитал Узбекско-Кыргызского фонда развития составляет 50 миллионов долларов. В дальнейшем его капитал будет доведен до 200 миллионов долларов. Штаб-квартира организации находится в Бишкеке.