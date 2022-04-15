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В Ошской области двух женщин задержали за продажу синтетических наркотиков

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- Назгуль Абдыразакова
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Задержаны две женщины, которые торговали синтетическими наркотиками на территории города Оша и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудниками СБНОН МВД КР по г.Ошу и Ошской области проведена специальная операция по пресечению канала сбыта синтетических наркотических средств. Ранее получена оперативная информация о том, что женщина азиатской внешности по имени Г. длительное время занимается продажей наркотических и психотропных веществ в городе Оше.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 ч.1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

В ходе проведения соответствующих мероприятий установлено, что некая женщина по имени Г. в действительности занимается сбытом наркотических и психотропных веществ по месту своего проживания в городе Оше.

В ходе дальнейших специально следственных действий при попытке сбыта синтетических наркотических средств задержана вышеуказанная гражданка Г. вместе с соучастницей - гражданкой К.Ш., 1976 года рождения. Согласно судебно-экспертному заключению, изъятое вещество является психотропным веществом "Альфа PVP".

Задержанные водворены в СИЗО № 53, расположенный в городе Джалал-Абаде.В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/416840
Теги:
задержание, наркотики, Ошская область
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