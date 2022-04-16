Биолаборатории США в Казахстане и Узбекистане - угроза безопасности региону

Сопредседатель Социалистического движения Казахстана (Казахстан) Айнур Курманов на круглом столе клуба "Пикир" "Угроза биолабоараторий США в Центральной Азии: опыт Украины" заявил, что территория Казахстана стала одновременно полигоном для испытаний и разработок новых видов вооружений и плацдармом для агрессии в отношении соседей, являющихся потенциальными противниками для Вашингтона.

По его мнению, это по-настоящему стратегическая проблема, это гнойник в самом мягком подбрюшье России. А ситуация на Украине показала, что биолаборатории США на территории Казахстана и Узбекистана - по-настоящему являются угрозой безопасности в регионе.

"Размах военно-биологической деятельности американцев на Украине теперь жёстко поставил вопрос и о будущем лабораторий Пентагона, построенных также на территории других бывших советских республик. Особенно это касается тех объектов, которые расположены в Казахстане и Узбекистане, и угрожающих одновременно как Москве, так и Пекину.

И это вовсе не преувеличение: данные объекты в среднеазиатских республиках являются настоящими военными базами США, а в ситуации обострения конфликта между сложившимися геополитическими центрами мира они вполне могут быть использованы для атаки одновременно на Россию и Китай. При этом сама Центральная Азия станет ареной постоянной нестабильности и массовой гибели местного населения и животных.

По сути, территория Казахстана стала одновременно полигоном для испытаний и разработок новых видов вооружений и плацдармом для агрессии в отношении соседей, являющихся потенциальными противниками для Вашингтона. И это - по-настоящему стратегическая проблема, это гнойник в самом мягком подбрюшье России

Данная ситуация не нова: американские военные биологи окопались в республике, да и в соседнем Узбекистане ещё с 1990-х годов - сперва якобы для изучения и обезвреживания результатов советской военно-биологической программы. А затем уже под видом помощи в борьбе с местными заболеваниями стали окучивать правительство и местные бывшие советские НИИ.

Американские военные усиленно собирали возбудителей разных болезней, в частности, клещей, переносящих конго-крымскую лихорадку, а также диких животных, например, тех же летучих мышей, а потом и данные ДНК местного населения. Но серьёзный этап наступил тогда, когда в Алматы в 2016-м году посольством США вместе с правительственными чиновниками РК (в частности, с участием главного санитарного врача Жандарбека Бекшина) была открыта Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ), построенная на деньги Пентагона.

В тот же период казахстанские власти передали американским военным биологам отечественную коллекцию особо опасных патогенов, собранных ещё советскими учёными. Когда же в 2020 году дипломатические ведомства России и Китая обратились к властям Казахстана с просьбой допустить их специалистов для проведения исследований деятельности шести объектов, приписанных к министерствам образования и науки и сельского хозяйства РК, но работающих по программам Пентагона, МИД РК, а потом и сам Касым-Жомарт Токаев заявили, что это чисто "гражданские" НИИ, в которых нет ни одного американца.

Когда же в обществе и прессе уже в этом году стали обсуждать раскрытие деятельности лабораторий на Украине, то руководство РК несколько недель назад попыталось повторить свою риторику двухлетней давности о том, что это сугубо "мирные" объекты и исследования, осуществляемые только отечественными учёными. Но вышло как-то совсем коряво и кособоко, так как глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди лишь снова зачитал прежнюю мантру без каких-либо изменений.

"Как известно, в Алматы у нас находится Центральная референс-лаборатория. Средства на строительство и оборудование были предоставлено США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана. Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, никаких разработок американские учёные или из других стран там не ведут. Благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac", – поведал министр журналистам в кулуарах после совещания кабинета.

Но, как уже известно, казахстанская вакцина так и не прошла всех стадий испытаний, её не признала даже Турция, она не была зарегистрирована ВОЗ, а "отечественные" ПЦР-тесты оказались сделанными по китайским методичкам. То есть все эти разговоры о "мирных" исследованиях, финансируемых Министерством обороны США, являются лишь дымовой завесой с целью скрыть истинные работы по созданию новых видов биологического оружия, а также способов его доставки через местных животных на территорию России и Китая.

В действительности военно-биологическими лабораториями и НИИ управляют и контролируют их сотрудники американского посольства, а именно командор ВВС США Дэниэль Сингер, являющийся одновременно и руководителем ЦКЗ США в Центральной Азии. Финансируются данные объекты также не бюджетом Казахстана, а военным агентством DTRA. На деньги Пентагона в Казахстане проведено не менее 28 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в республику.

Примечательно, что во время известных январских кровавых событий в Казахстане, когда к ним приложили руку британские спецслужбы и высокопоставленные офицеры КНБ, а президент Токаев попросил ОДКБ вмешаться и помочь подавить мятеж силовиков, казахстанские власти наотрез отказали российским военным в обеспечении охраны здания той же ЦРЛ в Алматы. А именно там хранится советская коллекция особо опасных заболеваний, уже частично отправленная в США и другие лаборатории, а также наработки, которые могли быть использованы сотрудниками КНБ и их подготовленными религиозными экстремистами и террористами в качестве оружия. Я, кстати, предлагал в своих интервью и публикациях брать эти объекты под охрану миротворцев без каких-либо согласований и даже вопреки желаниям казахстанских властей. Как, впрочем, и здания "учебных" центров НАТО и Пентагона в Алматинской и Карагандинской областях.

К сожалению, этого не случилось, а правительство и администрация президента Казахстана отказываются от заключения меморандума и допуска российских и китайских специалистов, как и от прекращения работ по программам DTRA. А опасность от этих проектов чрезвычайная, так как всегда существует риск утечек в связи с тем, что оборудование и здания ещё советского НИИ проблем биологической безопасности вЖамбылской области изношено донельзя, а квалификация казахстанских специалистов ЦРЛ в Алматы вызывает большие сомнения.

А тем временем именно на просторах Казахстана происходят исследования и испытания новых видов биологического оружия. Мною уже были написаны статьи о том, как в Казахстане Пентагон реализовывает проект Camelsasbiosurveillancesentinels: Riskatthehuman-camelinterface, что в переводе означает "Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку".В него вовлечены Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана, Институт проблем биобезопасности Таджикистана, Калифорнийский университет в г. Дейвисе(США), Военно-морской медицинский исследовательский центр из США и Медицинская школа Дюка-Нуса из Сингапура.

При этом к выполнению проекта в качестве главной технической базы по проведению экспериментов для производства новых биологических боеприпасов мобилизована как раз та самая Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алматы. В рамках проекта рассматривались способы использования сельскохозяйственных животных в качестве контейнеров для биологического оружия. В рамках программ DTRA там же велись исследования ближневосточного респираторного коронавируса у летучих мышей и верблюдов, который уже частично был реализован в Казахстане в 2016-2018 годах.

В этом году в Жамбылской области уже началось строительство новой, уже седьмой американской военно-биологической лаборатории BSL-4 и подземного хранилища коллекции опасных и особо опасных штаммов. Это планируется Министерством индустрии (заметьте - не Минздравом) якобы в целях более глубокого изучения контагиозных патогенов, вызывающих тяжёлые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения. В данной лаборатории будут размещены различные штаммы наиболее опасных африканских заболеваний, таких как вирус Эбола, а также марбургский вирус, оспа и многие другие. Этот объект угрожает одновременно России, Китаю, соседним Узбекистану и Киргизии, но зато даёт призрачные гарантии "суверенитета" и "независимости" от Москвы и Пекина.

На этом фоне представители разных общественных объединений стали также настойчиво требовать закрытия данных объектов. Так, Социалистическое движение Казахстана выпустило в марте срочное воззвание, в котором потребовало немедленной ликвидации всех американских лабораторий в республике и пришло к выводу, что они могут в случае их сохранения сыграть роль биологических бомб.

"Все эти военно-биологические объекты США в Казахстане несут угрозу всем жителям страны и постсоветского пространства и являются настоящими бомбами. Последние события на территории бывшего Советского Союза и в мире показывают, что американский империализм может пойти на эскалацию конфликта и применить биологическое оружие через "утечку" в данных лабораториях либо напрямую запустить модернизированные боевые штаммы в Казахстане и Центральной Азии уже против России и Китая", – указывается в заявлении социалистов.

Нами после этого 30 марта была инициирована кампания по сбору подписей под петицией за немедленную ликвидацию американских военно-биологических лабораторий в Казахстане. Примечательно, что платформа, где была размещена онлайн-петиция, подверглась мощным DDoS-атакам и в течение нескольких дней не была доступна. Но после того как её подписали более 10 тысяч казахстанцев, она была без объяснения причин удалена.

Но это только начало кампании, так как мы намерены к концу апреля провести онлайн-конференцию по угрозам, связанным с американскими военно-биологическими лабораториями на постсоветском пространстве с учётом вскрывшихся фактов на Украине и привлечением представителей разных левых партий и общественных объединений. Кроме этого, мы намерены консолидировать своих сторонников и внутри Казахстана под эгидой Комитета мира.

Мы также уверены, что данная проблема является политической и решиться она может только политическими методами, а именно влиянием со стороны соседних стран - России и Китая, против которых и направлены эти военные базы США, а также посредством массового движения протеста внутри самого Казахстана. Надо также понимать, что размещение подобных объектов Назарбаевым в РК, как и центра низкообогащённого урана, который сейчас "помогают" охранять американские военные советники, а также "учебных" центров НАТО и Пентагона и других военных и полувоенных организаций было результатом так называемой "многовекторной" политики.

Этот курс, выродившийся в постепенную геополитическую переориентацию на Запад через Турцию, продолжается и сейчас. И риск того, что данные бомбы замедленного действия могут взорваться в скором времени, велик как никогда. Считаю, что вскрывшийся нарыв на Украине требует теперь немедленного очищения гнойника на всём постсоветском пространстве в виде сети таких американских объектов, несущих смерть и болезни всем народам некогда единой державы.

Так как Организация Объединённых Наций уже изжила себя в данном вопросе и не может проводить объективные исследования биоугроз, альтернативой может быть направление российских и китайских экспертов для проведения расследования возможных угроз со стороны американских лабораторий в странах ЦА и на Украине".