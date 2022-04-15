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В Свердловском районе обсудили проект "Укук булагы"

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- Назгуль Абдыразакова
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Аким Свердловского района Максатбек Саргазаков встретился с представителями USAID. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным в ходе встречи стороны обсудили проект "Укук булагы".

Данный проект направлен на то, чтобы система и органы правосудия КР стали более отзывчивыми к потребностям людей. Проект будет содействовать расширению доступа к правосудию путем оказания помощи гражданам, повышению прозрачности деятельности органов правосудия, продвижению гендерно-чувствительного правосудия, а также снижению уровня коррупции.


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URL: https://www.vb.kg/416848
Теги:
аким, Бишкек, мэрия, ЮСАИД
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