В Свердловском районе обсудили проект "Укук булагы"

Аким Свердловского района Максатбек Саргазаков встретился с представителями USAID. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным в ходе встречи стороны обсудили проект "Укук булагы".

Данный проект направлен на то, чтобы система и органы правосудия КР стали более отзывчивыми к потребностям людей. Проект будет содействовать расширению доступа к правосудию путем оказания помощи гражданам, повышению прозрачности деятельности органов правосудия, продвижению гендерно-чувствительного правосудия, а также снижению уровня коррупции.