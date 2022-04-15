Курс доллара опять снизился до 86 сомов

В Кыргызстане курс доллара на сегодняшний день, 15 апреля, опустился до 86 сомов.

Средний курс покупки американской валюты в обменных бюро Бишкека на данный момент составляет 86-87 сомов.

Официальный курс Нацбанка, установленный на 15 апреля, составляет 81,43 сома.

Между тем, как сообщает Национальный банк, в Кыргызстане обменный курс не фиксированный, а формируется непосредственно покупателями и продавцами иностранной валюты исходя из своих потребностей.

"Национальный банк является таким же участником валютного рынка, но с одним лишь отличием: Национальный банк действует (покупает и продает иностранную валюту) в целях сглаживания резких колебаний обменного курса доллара США и стабилизации ситуации на валютном рынке", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что последние изменения обменного курса доллара на внутреннем валютном рынке в большей степени связаны с психологическим фактором на фоне сохранения неопределенности на внешних финансовых рынках, волатильности в странах-основных торговых партнеров КР. В этой связи обменный курс доллара США к сому был подвержен колебаниям как в сторону роста, так и снижения.

С начала 2022 года по 13 апреля в целях сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк провел пять интервенций по продаже иностранной валюты на сумму 284,30 миллиона долларов (из них 66,65 млн долларов продано в наличной форме) и две интервенции по покупке долларов США на сумму 19,90 млн долларов США. Итого чистая продажа составила 264,40 млн долларов США.

Национальный банк в целях обеспечения экономической безопасности, стабильности финансовой и банковской систем принял ряд ограничительных мер: временно приостановлен вывоз наличных долларов США со стороны финансово-кредитных учреждений (ФКУ), установлено рыночное курсообразование официального курса российского рубля к сому, временно снижен курс покупки казахского тенге для ФКУ (за исключением лиц, занимающихся экспортом товаров, работ и услуг на территорию Республики Казахстан), временно ограничен объем операций по тенге для ФКУ.