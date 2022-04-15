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Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О государственных закупках"

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О государственных закупках". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 6 апреля текущего года.

Целью закона является повышение благосостояния нации через устойчивое развитие посредством регулирования отношений, связанных с обеспечением функционирования деятельности закупающих организаций, в целях создания условий для достижения максимальной выгоды путем эффективного и экономичного использования ресурсов.

Закон направлен на упрощение процедур государственных закупок и минимизацию коррупционных проявлений. Предусматривается осуществление закупок четырьмя методами, такими как неограниченный, ограниченный, запрос котировок и метод из одного источника.

При этом данный закон не регулирует закупки, осуществляемые государственными и муниципальными предприятиями, акционерными обществами, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежит государству, в том числе их дочерними хозяйствующими обществами.


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URL: https://www.vb.kg/416858
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Документ
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