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В Брюсселе состоялась презентация туристического потенциала Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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14 апреля посольство Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия презентовало туристический потенциал Кыргызстана для стран Бенилюкса под девизом: "Kyrgyzstan - place for your vacation". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие было приурочено к открытию летнего туристического сезона – 2022 в Кыргызстане после двухлетнего повсеместного локдауна.

Представителям туристических компаний и операторов, а также специализирующихся на туризме и путешествиях СМИ стран Бенилюкс были представлены видео- и фотоматериалы, информация и статистические данные, любезно предоставленные посольству департаментом туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

В ходе презентации также выступили представители международной продюсерской компании Eccholine (Бельгия), которые в 2021 году посетили Кыргызстан для съемок приключенческого реалити-шоу о туризме "Пекинский экспресс – в странах беркута". Представители телешоу от первого лица рассказали о своих съемках, путешествии и природе Кыргызстана, ответили на интересующие вопросы туроператоров в доверительном формате.

Справочно: начиная с 10 февраля 2022 года на бельгийском телеканале Club RTL еженедельно каждую пятницу транслируется телешоу "Пекинский экспресс – в странах беркута" ("Pekin Express - Sur les terres de l"aigle royal"). Также шоу транслируется на французском телеканале M6. Согласно рейтингам телешоу, каждый эпизод посмотрели более 2,3 миллиона зрителей во Франции и около 120 тыс. зрителей в Бельгии.

Организованная фотовыставка об уникальности природы Кыргызстана в сопровождении кыргызских фольклорных мелодий и угощения традиционными блюдами погрузили участников презентации в атмосферу национального колорита, культуры и быта кочевников.


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URL: https://www.vb.kg/416859
Теги:
Бельгия, туризм, Кыргызстан, МИД
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