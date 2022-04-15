Американка выиграла 10 миллионов, случайно купив не тот лотерейный билет

Жительница США выиграла в лотерею 10 миллионов долларов. Американке помог случай – в момент покупки билета в торговом автомате ее толкнул незнакомец, женщина нажала не на ту кнопку и приобрела совсем не тот билет, который планировала изначально. Эту удивительную историю поведали миру в своем пресс-релизе организаторы лотереи.

Счастливый случай настиг Лакедру Эдвардс, живущую в Лос-Анжелесе, еще в ноябре 2021 года, но общественности объявили об этом лишь сейчас.

Находясь в супермаркете сети Vons, Эдвардс внесла в торговый автомат лотерейных билетов Scratchers 40 долларов. На эту сумму женщина хотела приобрести несколько недорогих билетов. Однако ее толкнул проходивший мимо человек, и Лакедра случайно нажала не на ту кнопку. В итоге Эдвардс купила всего один билет за 30 долларов. Американка была крайне раздражена случившимся. Ее настроение изменилось, когда, сев в машину, она стерла на билете защитный слой и узнала, что выиграла джекпот – 10 миллионов.

"Сначала я не очень поверила в случившееся. Я выехала на автостраду 405 и продолжала смотреть вниз (на билет), чуть не разбив машину. Я не верила в то, что это может быть правдой даже тогда, когда отсканировала билет с помощью мобильного приложения. Честно говоря, я до сих пор в шоке. Все, что я помню, когда узнала, сколько только что выиграла, - это слова: "Я богата!" – рассказала счастливица.

Выигрыш женщина думает потратить на покупку дома и создание некоммерческой организации.