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Мэрия столицы просит сотрудников МП "Тазалык" приступить к работе

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- Назгуль Абдыразакова
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Некоторые сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вышли на митинг с требованием вернуть бывшего руководителя городской службы. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, во время работы прежнего руководства в период с 2019 по 2020 год по результатам аудиторских проверок Счётной палаты КР и управления внутреннего аудита мэрии города Бишкека выявлены нарушения.

По результатам проверки счётной палаты выявили нарушения в работе с абонентами. Эта деятельность проводилась в нарушение постановления Бишкекского городского кенеша от 29.10.2009 года №136 и привела к потере 7 339 300 сомов. Также выявили нарушения в сумме 42 321 900 сомов по дополнительной выплате сотрудникам службы, которые не были предусмотрены утверждённой сметой. Из-за нарушений Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" сумма несоответствия составила 35 348 300 сомов. Руководством мэрии Бишкека будут предприняты необходимые меры в рамках подготовленного заключения Счетной палаты КР в соответствии с законодательством КР.

Кроме того, управлением внутреннего аудита мэрии города Бишкека проводился аудит финансово-хозяйственной деятельности МП "Тазалык" за период 2019-2020 гг.

Так, по результатам аудиторской проверки выявлены нарушения на сумму 54 882 000 сомов.

В том числе:

-25 793 900 сомов – необоснованное заключение договоров, фиктивно проведенный конкурс, выплаты авансов и другие;

- 15 707 000 сомов – необоснованные выплаты премий за счет муниципального заказа;

- 6 101 800 сомов – необоснованное списание ГСМ;

- 4 558 400 сомов – необоснованно установленные и списанные запасные части;

- 1 227 900 сомов – недостача товарно-материальных ценностей;

- 455 000 сомов – необоснованное списание денежных средств.

Материалы по результатам данной аудиторской проверки направлены в соответствующие правоохранительные органы для дачи юридической оценки и принятия необходимых мер.


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URL: https://www.vb.kg/416861
Теги:
коррупция, Бишкек, мэрия, Тазалык
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