В Ташкенте для удобства водителей ремонт дорог проводят ночью

В Ташкенте ремонт дорог будет проводиться только в ночное время. Такое решение было принято хокимом столицы Узбекистана Джахонгиром Артыкходжаевым.

"В часы пик дороги должны быть свободные и чистые. Не заставляйте людей нервничать от неудобств на дорогах. Если от жителей будут поступать жалобы на то, что в дневное время перекрыты дороги и проводятся ремонтные работы, – это будет иметь последствия. Я попрошу прокурора взять под контроль и этот вопрос", – сказал градоначальник.

Он также попросил жителей Ташкента, чтобы они выкладывали фото ям и ухабов на портал "Менинг фикрим".

"Да, в махаллях может что-то остаться. Для этого есть другие программы. Например, "Благоустроенная махалля". В рамках этой программы меры будут продолжены. Вообще правильно будет, если работу организуют ночью. С асфальтом удобно работать в ночное время. Я имею в виду температуру в летний период. Для организации вышесказанного у нас имеются и средства, и техника. Мы не имеем права на ошибку", – заключил он.