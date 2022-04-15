Погода
$ 85.25 - 86.25
€ 94.07 - 95.07

В Ташкенте для удобства водителей ремонт дорог проводят ночью

119  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте ремонт дорог будет проводиться только в ночное время. Такое решение было принято хокимом столицы Узбекистана Джахонгиром Артыкходжаевым.

"В часы пик дороги должны быть свободные и чистые. Не заставляйте людей нервничать от неудобств на дорогах. Если от жителей будут поступать жалобы на то, что в дневное время перекрыты дороги и проводятся ремонтные работы, – это будет иметь последствия. Я попрошу прокурора взять под контроль и этот вопрос", – сказал градоначальник.

Он также попросил жителей Ташкента, чтобы они выкладывали фото ям и ухабов на портал "Менинг фикрим".

"Да, в махаллях может что-то остаться. Для этого есть другие программы. Например, "Благоустроенная махалля". В рамках этой программы меры будут продолжены. Вообще правильно будет, если работу организуют ночью. С асфальтом удобно работать в ночное время. Я имею в виду температуру в летний период. Для организации вышесказанного у нас имеются и средства, и техника. Мы не имеем права на ошибку", – заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416862
Теги:
дороги, Узбекистан, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  