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Кыргызстанцы смогут поехать на сезонную работу в Южную Корею

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- Наталья Крайнова
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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с начальником отдела земледелия и животноводства Джонг Сун У, куратором сезонных рабочих Ли Мун До и куратором международного отдела уезда Хамянг Ё Дык Бун. Об этом дипломат сообщила на своей странице в Фейсбуке.

В ходе встречи стороны обсудили программу найма граждан КР на сезонные сельскохозяйственные работы сроком до 5 месяцев в рамках подписанного Соглашения о дружественном обмене между уездом Хамянг и Узгенской районной государственной администрацией.

В результате переговоров была достигнута договоренность об отправке 70 граждан КР (9 семейных пар (18 человек), 42 женщины и 10 мужчин). Работники будут задействованы в работе по выращиванию лука, клубники, яблок и грибов. Вместе с тем основным условием корейской стороны является гарантия местного органа КР, что по завершению контракта граждане должны вернуться в Кыргызстан.

Это первый шаг по привлечению наших граждан на сезонные 5-месячные работы в Республику Корея. В случае успешной работы наших граждан, администрация уезда Хамянг будет ежегодно привлекать на сезонные работы граждан Кыргызской Республики.

"Конечно же, поблагодарила корейскую сторону за предоставленную возможность временного трудоустройства граждан КР, а также уникальный шанс изучения корейского опыта развития сельского хозяйства. Также, обсудили меры по созданию хороших условий проживания и работы наших граждан и соблюдение их трудовых прав", - отметила Аида Исмаилова.

Она добавила, что продолжается активную работу по привлечению граждан Кыргызской Республики на сезонные сельскохозяйственные работы и с другими провинциями и районами Республики Корея.


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URL: https://www.vb.kg/416863
Теги:
Южная Корея, трудоустройство, дипломатия
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