Новый метод заживления ран с помощью червей разрабатывают российские ученые

Российские ученые в рамках гранта Российского научного фонда разрабатывают новый метод заживления ран с помощью червей. Они выдвинули гипотезу о том, что белки, входящие в состав тела паразита и его секретируемый продукт, могут обладать ранозаживляющими свойствами. Об этом сообщается на сайте Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук.

Паразитических червей рода Opisthorchis ученые Института цитологии и генетики СО РАН успешно исследуют на протяжении ряда лет. Известно, что эти черви являются возбудителями описторхоза – заболевания, хроническое течение которого может приводить к ряду крайне тяжелых повреждений печени, поджелудочной железы и желчного пузыря. Сам паразит может оставаться в организме человека довольно долгое время. А в России описторхоз входит в число самых распространенных гельминтозов.

Ранее ученым удалось секвенировать геном возбудителя заболевания, лучше понять, как секретируемые продукты гельминтов взаимодействуют с клетками организма-хозяина, получить данные, помогающие лучше прогнозировать последствия заражения, и создавать препараты, противодействующие воздействию паразита на организм носителя. А недавно результаты исследований позволили взглянуть на червя-паразита с новой стороны.

Известно, что одной из отличительных черт описторхоза является непрекращающееся заживление тканевых повреждений желчных протоков. Паразиты наносят повреждения, а затем стимулируют их быстрое восстановление, что необходимо для их питания.

"Благодаря экспериментальным данным нашей исследовательской группы и данным зарубежных коллег - нами была выдвинута гипотеза, что белки, входящие в состав тела паразита и его секретируемый продукт, могут обладать ранозаживляющими свойствами", - рассказала научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анна Ковнер.

Ситуации, когда раны не заживают или возникают вновь, встречаются чаще, чем может казаться. С этой проблемой сталкиваются пациенты, страдающие сахарным диабетом, а также рядом других аутоиммунных заболеваний, болезнями системы кровообращения, получившие механические и ожоговые травмы, а также пожилые люди.

"Большинство таких пациентов получают стандартную помощь. В критических состояниях отмирающие ткани удаляются. Мы же предполагаем, что использование белков описторха в будущем может помочь корректировать или вовсе избежать подобных тяжелых состояний", - отметила Анна Ковнер.

За два года ученые, используя лабораторных мышей, должны получить экспериментальные данные, как белки описторха влияют на различные процессы заживления ран. Результаты их работы могут стать значимым связующим звеном между фундаментальной биологией и репаративной медициной в области ранозаживления.