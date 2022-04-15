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Экоактивисты высадят в горах Баткена тысячу саженцев

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- Светлана Лаптева
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Группа молодых экоактивистов направляется в Баткенскую область для высадки саженцев в рамках национальной кампании "Жашыл Мурас".

Группа молодых экоактивистов, стремящихся всеми силами сохранить окружающую среду от негативного воздействия человека, а также во благо повышения потенциала молодежи и расширения молодежного волонтерского экологического движения в Кыргызстане, проводят республиканские молодежные лесопосадки в рамках национальной кампании "Жашыл Мурас"

Экоактивисты поэтапно побывают во всех областях страны и мобилизуют молодежь на высадку более 1000 саженцев в каждом регионе. В итоге силами молодежи планируется высадить более 7000 саженцев по всей стране, кроме того, во время посадки саженцев предусмотрена образовательная программа, где участники узнают о глобальных экологических проблемах, разновидности лесных экосистем и информацию про важность сохранения горных экосистем.

В данный момент молодые экоактивисты находятся в пути в Баткенскую область, где их ожидает местная молодежь, чтобы совместно внести свой локальный вклад в глобальную борьбу/защиту с изменением климата.

16 апреля совместно с представителями активной молодежи из разных районов и сел Баткенской области группа молодежи, состоящая из более чем 100 человек, высадят более 1000 саженцев в труднодоступных горных районах.

Организаторы мероприятия ОО "Студенты Кыргызстана за Зелёную Экономику" при поддержке Министерства культуры, спорта, информации и молодежной политики, совместно с лесной службой при Министерстве сельского хозяйства при финансовой поддержке международных партнеров по развитию искренне верят, что данная акция выступит катализатором объединения молодежи в борьбе против глобальной проблемы человечества – изменения климата.


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URL: https://www.vb.kg/416869
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