В музее ИЗО пройдет выставка детских рисунков "Наша планета, наше здоровье"

С 1 по 10 апреля среди школьников Бишкека был объявлен конкурс детских рисунков на тему "Наша планета, наше здоровье". В нем приняли участие 500 учеников 4-8 классов. Об этом сообщает Центр укрепления здоровья.

По его данным, конкурс прошел в рамках акции, посвященной Всемирному дню здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля во всем мире. Организатором выступило Министерство здравоохранения при поддержке представительства ВОЗ в КР.

20 апреля состоится торжественное награждение победителей.

А с 19 по 23 апреля рисунки школьников представят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г.Айтиева.

Акция направлена на привлечение внимания сообщества к неотложным действиям для сохранения здоровья человека и окружающей среды.