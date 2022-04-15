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Задержаны военнослужащие Минобороны при сбыте и употреблении гашиша

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке по факту распространения и сбыта наркотических веществ задержаны военнослужащие Министерства обороны прапорщик К.А. и ефрейтор Б.Н. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, вышеназванные военнослужащие на протяжении определенного времени организовали систематический канал сбыта наркотического вещества гашиш гражданским лицам на территории города Бишкека.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.282 ч.1 УК КР ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") военнослужащие МО КР прапорщик К.А. и ефрейтор Б.Н. задержаны и водворены на гауптвахту Бишкекского гарнизона. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/416871
Теги:
ГКНБ, Министерство обороны, задержание, наркотики, Бишкек, Кыргызстан
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