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Врач назвала способы избавления от жира на животе

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- Жан Алиев
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Врач Риту Салуджа-Шарма назвала способы избавления от жира на животе. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, хотя висцеральный жир накапливается в области живота, он находится глубже и покрывает органы брюшной полости. Целенаправленно избавиться именно от него нельзя, но висцеральный жир можно убрать, уменьшив общий процент жира в организме.

Салуджа-Шарма посоветовала бороться с жиром при помощи здоровой диеты. Для этого, по словам специалиста, нужно есть больше фруктов и овощей и ограничить потребление вредной еды. Такое питание не только поможет вам сбросить вес и уменьшить жировые отложения, но и обеспечит большим количеством питательных веществ, снизит риск хронических заболеваний и прибавит энергии.


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URL: https://www.vb.kg/416872
Теги:
продукты, в мире
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