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Ученые считают, что регулярное донорство выводит из крови "вечные химикаты"

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- Анастасия Карелина
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Регулярная сдача крови может удалить из организма человека до 30 процентов "вечных химикатов". Об этом пишет New Atlas.

Донорство может стать профилактикой проблем со здоровьем, которые вызывают токсичные вещества. К таким выводам пришли австралийские ученые в ходе исследования с участием 285 пожарных.

Добровольцев разделили на три группы. Первая в течение года сдавала плазму каждые полтора месяца. Вторая – каждые три месяца. А контрольная группа не сдавала кровь. В итоге выяснилось, что у пожарных из двух первых групп удалилась из организма треть перфторированных химических веществ (PFAS) или "вечных химикатов", которые в естественных условиях почти не разлагаются.

PFAS – это группа из 4,7 тысячи искусственно синтезируемых веществ. Самое известное из них тефлон. "Вечные химикаты" используются для окраски одежды, ковров и упаковок для еды, создания устойчивой и блестящей косметики, производства грязе- и водоотталкивающих покрытий кухонной посуды.

Попавшие в организм PFAS повышают риск развития рака, пороков развития у новорожденных, заболеваний печени и щитовидки, проблем с гормонами.

Пока по результатам данного исследования австралийских ученых судить о реальной пользе донорства, конечно же, нельзя, так как официально не определено пороговое значение нормы концентрации PFAS в человеческом организме.


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URL: https://www.vb.kg/416874
Теги:
Австралия, здоровье, в мире
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