Ученые считают, что регулярное донорство выводит из крови "вечные химикаты"

Регулярная сдача крови может удалить из организма человека до 30 процентов "вечных химикатов". Об этом пишет New Atlas.

Донорство может стать профилактикой проблем со здоровьем, которые вызывают токсичные вещества. К таким выводам пришли австралийские ученые в ходе исследования с участием 285 пожарных.

Добровольцев разделили на три группы. Первая в течение года сдавала плазму каждые полтора месяца. Вторая – каждые три месяца. А контрольная группа не сдавала кровь. В итоге выяснилось, что у пожарных из двух первых групп удалилась из организма треть перфторированных химических веществ (PFAS) или "вечных химикатов", которые в естественных условиях почти не разлагаются.

PFAS – это группа из 4,7 тысячи искусственно синтезируемых веществ. Самое известное из них тефлон. "Вечные химикаты" используются для окраски одежды, ковров и упаковок для еды, создания устойчивой и блестящей косметики, производства грязе- и водоотталкивающих покрытий кухонной посуды.

Попавшие в организм PFAS повышают риск развития рака, пороков развития у новорожденных, заболеваний печени и щитовидки, проблем с гормонами.

Пока по результатам данного исследования австралийских ученых судить о реальной пользе донорства, конечно же, нельзя, так как официально не определено пороговое значение нормы концентрации PFAS в человеческом организме.