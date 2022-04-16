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Дженин Алм Эриксон: Власти КР принимают взвешенные решения в ее развитии

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- Нина Ничипорова
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"Нам приятно слышать, что руководители страны принимают взвешенные решения в развитии страны, в интересах ее граждан", - сказала парламентарий Королевства Швеции Дженин Алм Эриксон на встрече бизнес-сообщества, гражданского сектора с депутатами парламента (риксдага) Королевства Швеция.

"Парламентариев Швеции в первую очередь интересовали вопросы, связанные с правами человека в нашей стране, и в частности, насколько бизнес Кыргызстана вовлекается в продвижение и соблюдение прав человека", - сказал VB.KG глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Как он отметил, вести бизнес в любой стране непросто, в том числе в Кыргызстане. Есть трудности, с которыми сталкивается бизнес-сообщество. "Но в нашей стране активно развивается государственно-частный диалог и с каждым годом бизнес-сообщество Кыргызстана все активнее отстаивает свои права. И что очень важно: у бизнеса всегда есть возможность по всем наболевшим вопросам напрямую разговаривать, предлагать, дискутировать с каждым госорганом и с руководством страны. Об этом мы и рассказали парламентариям", - добавил он.

По словам Аскара Сыдыкова, бизнес-сообщество Кыргызстана не замыкается только на производственных процессах, по мере возможности он не остается в стороне от вопросов соблюдения прав человека. "Мы не ограничиваемся только вопросами бизнеса и экономики, а стараемся реагировать и на вопросы по правам человека тоже. Примером тому может служить наша работа по целому ряду кодексов - Уголовному, Уголовно-процессуальному и Административному, принятых в прошлом году. По каждому из них мы давали свои замечания и предложения, и часть наших предложений была учтена", - пояснил представителям шведского риксдага Аскар Сыдыков.

Делегация парламентариев Королевства Швеции находилась в нашей стране с 10 по 15 апреля. Визит был организован Постоянным представительством ПРООН в КР совместно с МИД КР и Нордическим офисом Программ развития ООН. Приезжали парламентарии, чтобы изучить приоритеты развития стран Центральной Азии на примере Кыргызстана и определить, какие проекты ПРООН в регионе нуждаются в поддержке.

"Президент Кыргызской Республики объявил этот год Годом сохранения горных экосистем и климатической устойчивости. Эта тема как нельзя лучше подходит в качестве приоритета для двустороннего сотрудничества между двумя нашими странами. Хочу отметить, что в качестве национальных приоритетов мы выдвигаем развитие зеленой, цифровой и креативной экономики", - сказал шведским парламентариям начальник управления политических и экономических исследований Администрации президента Алмаз Исанов при обсуждении вопросов стратегического развития и ключевых национальных приоритетов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/416875
Теги:
бизнес, парламент, права человека, Швеция, Кыргызстан
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