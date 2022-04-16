Заложена капсула под строительство нового здания администрации президента

В Бишкеке вчера, 15 апреля, президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания администрации президента. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Глава государства отметил, что присутствующие на церемонии являются причастными к знаменательному событию.

Обращаясь к строителям, Садыр Жапаров отметил важность качественного выполнения всех строительных работ, это здание должно простоять не один век и прослужить не только нынешнему, но и следующему поколению.

Ранее здесь располагалась гостиница "Иссык-Куль", здание которой пришло в непригодное состояние. В этой связи было принято решение на этом месте начать строительство нового здания.

Садыр Жапаров выразил уверенность и надежду в том, что новое здание общей площадью 21 тыс. кв. м. будет качественно возведенным, стены которого будут крепкими и прослужат долгие годы.

Здесь же Садыру Жапарову презентовали концепцию административного комплекса, который в перспективе по проекту будет расположен напротив здания администрации президента.

Отмечается, что строительство нового административного комплекса позволит оптимизировать работу центрального аппарата управления, создадутся условия для более эффективного управления, ускорится взаимодействие организаций, оптимизируются расходы на содержание. Кроме того, расположение этих государственных органов в одном комплексе позволит ускорить процесс разработки решений, снизит нагрузку на улично-дорожную сеть центральной части столицы. Известно, что нынешнее расположение административных зданий – большинства государс твенных органов сосредоточено в основном в центральной части столицы. Тем самым, создаются определенные неудобства для транспортного движения и жителей в центре города.

Административный комплекс будет одним из современных и многофункциональных, с развитой инфраструктурой, интегрированной в существующую и планируемую городскую ткань.

Отметим, что вопросами строительства занимается созданная Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами президента КР.