ГКНБ: Задержан помощник начальника военкомата Араванского района

В Кыргызстане за вымогательство денежных средств задержан помощник начальника 2 отделения Военного комиссариата Араванского района "Э.Э.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что задержанный "Э.Э." вымогал денежные средства в размере 37 тысяч сомов у гражданки "Н.А." на оформление документов за призыв её сына "А.М." на альтернативную службу.

Так, после получения части требуемой суммы "Э.Э." был задержан, после чего, для организации дальнейшего расследования в соответствии со ст.159 УПК КР дело направлено в Военную прокуратуру.