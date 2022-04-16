Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 92.12 - 93.12

ГКНБ: Задержан помощник начальника военкомата Араванского района

47  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане за вымогательство денежных средств задержан помощник начальника 2 отделения Военного комиссариата Араванского района "Э.Э.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что задержанный "Э.Э." вымогал денежные средства в размере 37 тысяч сомов у гражданки "Н.А." на оформление документов за призыв её сына "А.М." на альтернативную службу.

Так, после получения части требуемой суммы "Э.Э." был задержан, после чего, для организации дальнейшего расследования в соответствии со ст.159 УПК КР дело направлено в Военную прокуратуру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416890
Теги:
военная служба, коррупция, Кыргызстан, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  