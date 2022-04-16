Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 92.12 - 93.12

Султан Алыбаев: Машины "Тазалыка" вышли на линию

240  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке машины муниципального предприятия "Тазалык" вышли на линию и уберут накопившийся мусор. Об этом редакции vb.kg сообщил новый директор предприятия Султан Алыбаев.

По его словам, сегодня с сотрудниками МП провел встречу мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

"Глава города внимательно выслушал всех собравшихся, пояснил какие-то моменты, и все пришли к пониманию. Мэр пообещал сделать все возможное. В общем, будем решать накопившиеся в предприятии проблемы поэтапно. По крайней мере, руководство города поставило передо мной такую задачу и я в свою очередь не намерен откладывать все в долгий ящик", - сказал глава МП "Тазалык".

Отметим, ранее в Бишкеке часть сотрудников "Тазалыка" вышли на забастовку из-за задержек заработных плат и проблем с финансированием ремонта машин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416896
Теги:
забастовка, Бишкек, Тазалык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  