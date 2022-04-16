Султан Алыбаев: Машины "Тазалыка" вышли на линию

В Бишкеке машины муниципального предприятия "Тазалык" вышли на линию и уберут накопившийся мусор. Об этом редакции vb.kg сообщил новый директор предприятия Султан Алыбаев.

По его словам, сегодня с сотрудниками МП провел встречу мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

"Глава города внимательно выслушал всех собравшихся, пояснил какие-то моменты, и все пришли к пониманию. Мэр пообещал сделать все возможное. В общем, будем решать накопившиеся в предприятии проблемы поэтапно. По крайней мере, руководство города поставило передо мной такую задачу и я в свою очередь не намерен откладывать все в долгий ящик", - сказал глава МП "Тазалык".

Отметим, ранее в Бишкеке часть сотрудников "Тазалыка" вышли на забастовку из-за задержек заработных плат и проблем с финансированием ремонта машин.