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Президент прокомментировал строительство нового "Белого дома"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал строительство административного здания на месте прежней гостиницы "Иссык-Куль". Своим мнением по этому поводу он поделился на своей странице в соцсети.

Ранее, напомним, он заложил капсулу под строительство нового здания администрации главы государства.

"Нашему обществу не нравится, когда делаешь и хорошие и плохие вещи.

Складывается ощущение, что именно по этой причине прежние довольствовались тем, что ничего не делали. На административное здание на месте прежней гостиницы "Иссык-Куль" из бюджета не уйдет ни копейки. Мы лишь обмениваем 16 гектаров земли, находящейся на балансе Управления делами Президента. Мы предоставили землю, нам построили здание. И все. На протяжении 30 лет и так разворовывались государственные земли. Эти 16 гектаров тоже в один день перешли бы в частные руки. Вместо этого мы решили возвести в пользу государства здание. Не волнуйтесь. Каждый свой шаг и решение мы принимаем на благо народа и государства", - написал глава государства. .


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URL: https://www.vb.kg/416898
Теги:
Садыр Жапаров, строительство, Кыргызстан
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