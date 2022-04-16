Президент прокомментировал строительство нового "Белого дома"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал строительство административного здания на месте прежней гостиницы "Иссык-Куль". Своим мнением по этому поводу он поделился на своей странице в соцсети.

Ранее, напомним, он заложил капсулу под строительство нового здания администрации главы государства.

"Нашему обществу не нравится, когда делаешь и хорошие и плохие вещи.

Складывается ощущение, что именно по этой причине прежние довольствовались тем, что ничего не делали. На административное здание на месте прежней гостиницы "Иссык-Куль" из бюджета не уйдет ни копейки. Мы лишь обмениваем 16 гектаров земли, находящейся на балансе Управления делами Президента. Мы предоставили землю, нам построили здание. И все. На протяжении 30 лет и так разворовывались государственные земли. Эти 16 гектаров тоже в один день перешли бы в частные руки. Вместо этого мы решили возвести в пользу государства здание. Не волнуйтесь. Каждый свой шаг и решение мы принимаем на благо народа и государства", - написал глава государства. .