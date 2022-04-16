Путин подписал закон о штрафе за отождествление СССР и нацистской Германии

В России президент Владимир Путин подписал закон, который дополнил Кодекс об административных правонарушениях статьей с наказаниями за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Так, устанавливается ответственность в виде: административного штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц - от двух до четырех тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти до 50 тысяч.

За повторное совершение правонарушения физические лица наказываются взысканием в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.

Должностных лиц за нарушение этого закона могут наказать штрафом от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от шести месяцев до года. Для юридических лиц предусмотрено наказание в размере 50-100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Полностью название статьи 13.48 звучит так: "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".